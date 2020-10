Corona erfordert Konzept für Erstkommunion 2021

Zum ersten Mal nach der Sommerpause hat sich der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Hockenheim getroffen. Dabei stellten sich die neuen pastoralen Mitarbeiter vor: Christine und Felix Mallek ergänzen seit September in ihrer Funktion als Pastoralassistenten das Team der Seelsorgeeinheit.

Im ersten Teil der Sitzung wurde die Katechese in den Blick genommen. Gemeindereferent Thorsten Gut gab einen kurzen Rückblick auf die Erstkommunionvorbereitung 2020 und stellte im Anschluss das neue Konzept unter den aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen für den kommenden Erstkommunionjahrgang 2021 vor. Der Rat bestätigte einstimmig das neue Konzept.

Tobias Springer und Felix Mallek erläuterten die aktuellen Wege der Firmkatechese. Auch in diesem Bereich ist die Vorbereitung bis zur Firmung im Frühjahr 2021 unter den gegenwärtigen Schutzmaßnahmen konzipiert.

Gemeindehäuser öffnen bald

Im zweiten Teil der Sitzung informierte Dekan Jürgen Grabetz über die weiterhin bestehende Anmeldepflicht für den Besuch der Gottesdienste und gab dem Rat einen ersten Einblick in das Hygienekonzept für alle Gemeindehäuser der Seelsorgeeinheit. Bis zur voraussichtlichen Öffnung im November soll dieses noch mit den Gruppierungen besprochen werden und ist wie alle anderen Konzepte auf der Homepage einzusehen und liegt in den Häusern aus.

Kirchliche Feste neu ausrichten

Vorsitzende Stefanie Simons gab dem neuen Rat einen Überblick über die 2019 erlassene Pastoralkonzeption der Seelsorgeeinheit Hockenheim. Im Blick auf die Konzeption fand sich an diesem Abend eine Arbeitsgruppe, die sich Gedanken darüber machen will, wie die kirchlichen Feste in den kommenden Monaten trotz massiver Einschränkung der Teilnehmerzahl der Sehnsucht der Menschen und dem bestehenden Schutzauftrag der Kirche gerecht werden können.

Pfarrgemeinderat Felix A. Schweikert stieß eine kurze Diskussion an über das jüngste Positionspapier der Katholisch Studierenden Jugend (KSJ) zur Thematik eines neuen Gottesbildes. Die Reaktion auf die Aktion der KSJ in den vergangenen Wochen war geteilt und auch im Rat kam es zu einem kontroversen Dialog. Das Gremium äußerte sich nicht geschlossen zur Debatte. Dekan Grabetz verwies darauf, dass es jedem freigestellt und möglich ist, den kirchlichen Magazinen eine Rückmeldung zu geben und seine Meinung und persönliche Stellung kundzutun.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.10.2020