Corona-Infektionen breiten sich in Altenheimen aus

© SZ-Grafik

Hockenheim.Die Zahl der Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen der Region nimmt zu. Wie der Leiter des Altenheims St. Elisabeth, Markus Hübl, am Freitag mitteilte, ergab die Testung des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises vom Montag, dass sich in einem Wohnbereich 13 Bewohner und in einem weiteren Bereich einer infiziert haben. Außerdem waren bei drei Angehörigen des Personals die Tests positiv.

„Wir haben das Haus für Externe geschlossen“, berichtete Markus Hübl. Alle Infizierten werden in St. Elisabeth gepflegt, niemand musste bislang verlegt werden. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der Covid-19-Koordinierungsstelle der Universität Heidelberg und den behandelnden Hausärzten getroffen worden. Vier Hausärzte aus Hockenheim und Umgebung haben einen 24-Stunden-Dienst eingerichtet - zunächst bis Montag, erklärt der Heimleiter. Am Montagabend werde das weitere Vorgehen besprochen.

Wie berichtet, hatte eine Bewohnerin am Sonntag Erkältungssymptome gezeigt, worauf bei allen Bewohnern und Bediensteten ihrer Station Schnelltests durchgeführt wurden, die bei drei Bewohnern und einem Mitarbeiter positiv ausfielen.

Am Freitag wurden laut Hübl alle Mitarbeiter des Hauses getestet, für die meisten lagen bis zum Abend negative Ergebnisse vor. Bislang könne das Haus alle Dienst mit eigenen Beschäftigten abdecken, „aber es wir langsam enger“, sagt Hübl. Er habe Mitarbeiter aus dem Urlaub und vom Zeitausgleich zurückgeholt, um die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Schließlich müssen zwei Wohnbereiche mit eigenen Kräften rund um die Uhr betreut werden.

Schnelltests bewähren sich

Im Pflegezentrum Offenloch haben Schnelltests am Donnerstagnachmittag zwei Infektionen angezeigt - in einer anderen Station als der zuvor betroffenen, sagte Leiterin Manuela Offenloch im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie vermutet, dass sie aus dem Krankenhaus „mitgebracht“ wurden. Die Ergebnisse der Bestätigungstests des Gesundheitsamts lagen am Freitagabend noch nicht vor. Der Bereich mit 20 Bewohnern wurde unter Quarantäne gesetzt. „Wir kennen den Umgang mit der Situation ja inzwischen“, sagt die Leiterin.

Im Reilinger Awo-Seniorenzentrum Am Feldrain waren bis Freitag nach Informationen unserer Zeitung drei Corona-Infektionen bekannt.

Ein Hinweis in eigener Sache: In unserer am Dienstag veröffentlichten Grafik war auf der Karte für die Gemeinde Reilingen versehentlich die Gesamtzahl der Fälle (75) statt die der aktiven Fälle (17) eingetragen. Das bitten wir zu entschuldigen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 04.12.2020