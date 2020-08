Corona verhindert musikalische Kneipentour

Wegen den aktuellen Corona-Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg müssen alle größeren Veranstaltungen, die bis Ende Oktober geplant waren, abgesagt werden. Dazu zählt auch die inzwischen etablierte und beliebte Hockenheimer Nacht der Musik. Diese Entscheidung zur Absage haben sich der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) in Kooperation mit der Stadthallen-Betriebsgesellschaft und Hugo Fuchs, als Projektpartner bei der Hockenheimer Nacht der Musik, nicht leicht gemacht.

„Die Hockenheimer Nacht der Musik (HoNaMu) lebt vom Flair einzigartiger Spielstätten, einer Vielzahl an hervorragenden Musikern und künstlerischen Musikacts der Region, der Nähe zwischen Veranstaltungsbesuchern und Künstlern, dem Treffpunkt vieler Bürger jeder Altersklasse und Herkunft sowie zahlreichen Unterstützern, die jedes Jahr dazu beitragen, die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Event werden zu lassen“, so Sandra Kurz, Projektleitung, und Hugo Fuchs, Projektorganisation der HoNaMu.

Veranstaltung lebt vom Flair

„Da die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen das Veranstaltungskonzept nicht zulassen, haben wir uns einstimmig dazu entschieden, die diesjährige Veranstaltung abzusagen“, erklärt Rainer Weiglein, Geschäftsführer der Stadthalle. Den Veranstaltern und Organisatoren ist bewusst, dass viele Fans und Unterstützer über diese Entscheidung sehr traurig sind und hoffen, dass sie es verstehen. Stattdessen konzentriert sich jetzt das Team auf das kommende Jahr, wenn es am Freitag, 1. Oktober 2021, wieder heißt „Raus aus dem Alltag – rein ins Musikvergnügen“. Für das Verständnis möchten sich die Initiatoren bei all den treuen Fans, Projektunterstützern, Musikern, Sponsoren, Spielstättenbetreibern sowie Gastronomen, die viel Herzblut und Engagement in dieses Event stecken und bereits gesteckt haben,

Schlecht für die Schausteller

Im Zuge der Absage der HoNaMu hat der HMV, in Absprache mit der Stadt Hockenheim, entschieden, alle daran anknüpfenden Veranstaltungen an diesem verlängerten ersten Oktober-Wochenende ebenfalls abzusagen. „Für mich als Geschäftsführerin wäre es das erste Oktoberfest mit Kerwe in Hockenheim gewesen“, bedauert Birgit Rechlin die Absage. Aber viel schlimmer ist in ihren Augen die Absage für die Schausteller der Kerwe, „die seit Monaten nichts betreiben dürfen“, sowie für „unsere Einzelhändler in der Innenstadt mit ihrem verkaufsoffenen Sonntag“, so Rechlin aus der Geschäftsstelle des HMVs.

Wegen Corona seien zwar bereits unzählige Ausnahmen gemacht worden, um die Wirtschaft anzukurbeln, aber die drei verkaufsoffenen Sonntage im Jahr gehören nicht dazu. Sie müssen immer an spezielle Anlässe wie in Hockenheim ans Frühlingsfest (Mai), an den Markt der Zünfte (Juni) oder an die Kerwe (Oktober) gebunden sein, um stattfinden zu können. Alle drei wurden abgesagt.

Kostenloses Konjunkturpaket

„Kaufen am Sonntag könnte ein echtes Konjunkturpaket sein, das den Staat nichts kostet. Ich hoffe man denkt noch mal darüber nach“, so die Meinung des Vorsitzenden des HMV, Richard Damian.

Für das letzte große Event im Jahr 2020, den Hockenheimer Advent, ist der HMV mit der Stadt und verschiedenen Kooperationspartnern im Gespräch, damit eventuell diese Tradition Ende November, zwar in einer anderen Art und Weise, abgehalten werden kann. zg

