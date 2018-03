Cremetörtchen vom Feinsten

Anzeige

Auf den Kulturbühnen heimisch

Anna Krämer ist schon längst keine Unbekannte mehr auf Deutschlands Kulturbühnen. Ihre Gesangs-und Schauspielausbildung erhielt sie in New York, unter anderem auch am berühmten Lee Strasberg-Institut. Sie spielte zahlreiche Hauptrollen in Musicals, beispielsweise in „Piaf“, „Der kleine Horrorladen“, „Human Pacific“ (an der Seite von Xavier Naidoo) oder die Doppelrolle der „Victor&Victoria“ im gleichnamigen Musical im Capitol in Mannheim.

In der Rolle der „Lola Blau“ (Musical von Georg Kreisler) spielte sie bei zahlreichen internationalen Theaterfestivals (zum Beispiel Aruba, Ivory Coast, Amsterdam) und war bereits zum zweiten Mal in einem Off-Off-Broadwaytheater in New York zu Gast. Seit bereits sechs Jahren kennt man sie in vielen Teilen Deutschlands als „Schöne Mannheims“, die derzeit für Furore sorgen (zu Gast beim WDR „Ladys Night“, SWR Studio-Brettl, SWR Nachtkultur und anderen Formaten).

