Da kommen die Helfer an ihre Kapazitätsgrenze

Der Orchestervereins Stadtkapelle Hockenheim hat beim Waldfest am Vatertag im alten Fahrerlager einiges geboten. Bereits zum Frühschoppen mit dem beliebten bayrischen Frühstück strömten viele Ausflügler zur Waldfesthalle. Dabei spielte die Hockenheimer Blasmusik unter der Leitung von Dominik Koch auf. Nur nach einigen Zugaben konnten die Musiker die Bühne räumen.

Und dann, pünktlich zur Mittagszeit ging es nicht nur in der Küche hoch her, sondern auch auf der Bühne. Noch vor 12 Uhr waren die Weißwürste ausverkauft. Danach wurde die Nachfrage nach den hausgemachten Maultaschen größer, welche auch schon am frühen Nachmittag ausverkauft waren.

Hüpfburg und Kinderschminken

Auf der Bühne ging es weiter mit dem Jugend- und dem Juniororchester des Gastgebers unter der Leitung von Thomas Fritzler. So schmeckte den zahlreichen Besuchern das frisch gezapfte Bier oder das frisch gegrillte Steak noch um einiges besser. Auch die Hüpfburg und der Stand zum Kinderschminken waren den ganzen Tag über von den kleinsten Waldfestbesuchern belagert. Musikalisch ging es mit den Musikfreunden aus Reilingen weiter, die dann zur Kaffeezeit die Gäste unterhielten. Den musikalischen Abschluss des Tages bildete der Musikverein Neulußheim. Dieser brachte noch einmal viel Schwung in die Waldfesthalle und die Gäste wurden bestens unterhalten. Den ganzen Tag über strömten Besucher zur Hockenheimer Waldfesthalle, die zahlreichen Helfer kamen an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Da bereits einige Speisen ausverkauft waren konnten schon fleißige Helfer im Hintergrund beginnen aufzuräumen, während das Fest weiterging. Das Organisationsteam konnte sehr zufrieden und stolz auf das gelungene Fest sein. Doch ausruhen können sich die Musiker nicht, denn bereits am Samstag, 29. Juni, steht wieder ein großes Event mit dem „Symphonic Rock on Fire“ anlässlich des 150-jährigen Feuerwehrbestehens auf dem Marktplatz bevor.

