Da platzt selbst dem Feingeist der Kragen

Irgendwie strahlt Jochen Malmsheimer etwas Energisches, Nachdrückliches aus – man möchte den Mann nicht zum Gegner haben. Das mag am hemdsärmeligen Auftreten des Ruhrpott-Sprachakrobaten liegen, an seiner Art zu sprechen – und im Zusammenhang mit seinem aktuellen Programm „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ sicher auch an den einleitenden Worten. Denn da wird der gebürtige Essener bei der Beschreibung der Lage der Nation richtig ruppig. Er selbst sieht das natürlich anders, macht Malmsheimer im Interview zu seinem Auftritt am morgigen Donnerstag um 20 Uhr in der Stadthalle deutlich.

Ihr Pressetext zu „Dogensuppe“ enthält für einen Feingeist ziemlich viele derbe Ausdrücke – ist so viel in Ihnen hochgekocht, dass es nicht anders ging?

Jochen Malmsheimer: Ich würde sagen, es ist eher eine recht dürre Beschreibung der Wirklichkeit. Mit Derbheit hat das nichts zu tun – im Gegenteil: Ich habe versucht, mich relativ bedeckt auszudrücken.

Nun ja, wenn für Sie „gefühlte Arschlochdichte“, „Sackgesichtsüberfülle“ und „Kackbratzendurchseuchung“ eher bedeckt sind, drehen Sie auf der Bühne womöglich sogar noch mehr auf?

Malmsheimer: Das werde ich Ihnen jetzt gerade auf die Nase binden – warum sollten die Leute wohl ins Programm kommen?

Aber doch nicht wegen Kraftausdrücken – Sie stehen doch für ganz andere Mittel und Wege der Kritik.

Malmsheimer: Aber manchmal ist das notwendig – und heute mehr denn je. Das mache ich vor allem an dem fest, was das rechte Spektrum bietet, was die Kommentarspalten des Internets flutet, was die Bücher überschwemmt. All das finde ich kaum zu ertragen, wenn ich ehrlich bin, ist es Indiz für eine Haltung, die ich total ablehne und zu der ich mich entsprechend positioniere.

Und das ist schlimmer als in den zurückliegenden Jahren?

Malmsheimer: Das kann ich nicht beurteilen, ich stelle nur fest, dass es merkbarer geworden ist, dadurch, dass es allen zugänglich ist. Früher konnte man sich dem entziehen, wenn jemand vor sich hinbrodelte mit seinem Hass und seinem Unverständnis. Heute macht das Internet es jedem möglich, andere mit Scheiße zu beschmeißen und auch noch unbehelligt zu bleiben.

Wie kommen Sie denn auf den Titel „Dogensuppe“, den man ja nun in keinem Kochbuch findet?

Malmsheimer: Das weiß der Herr allein. Wichtig ist, dass er mir einfällt! Ich bin jedes Mal überrascht und sehr glücklich, weil mir immer erst die Überschriften einfallen und ich dann nach diesen das Programm mache.

Und wie sieht es aus mit den angekündigten Einlagen? Auf Pantomime wollen Sie ja angeblich weiter verzichten?

Malmsheimer: Um es grundsätzlich zu formulieren: Meine Programmtitel stellen immer ein Rätsel dar, und ich gebe mich der Hoffnung voll, dass dieses Rätsel im Lauf des Abends dann gelöst wird. Ob das funktioniert, müssen Sie das Publikum fragen, ich für meinen Teil habe große Freude an solchen Spielchen.

Wer bekommt insbesondere Ihr „Schwert der Poesie“ zu spüren?

Malmsheimer: Ich hasse Gedankenlosigkeit, Unhöflichkeit, Schroffheit, finde Mitleidlosigkeit, Empathielosigkeit unerträglich – und diese Dinge treffen alle auf die braune Jauche zu.

Sie gastierten in den vergangenen Tagen mehrfach in der Schweiz – hat die nach Ihrem Eindruck ähnliche Probleme?

Malmsheimer: Nicht nur nach meinem Eindruck. Das lässt sich momentan fast weltweit festmachen, bei denen heißt das ein bisschen anders, aber die Tendenzen sind die gleichen. Deshalb schlägt mir dort die gleiche Mischung aus Verständnis und Verständnislosigkeit entgegen wie hier.

