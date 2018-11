Da tanzen sogar die Elefanten Boogie

Die Stadtbibliothek bietet im Dezember wieder die beliebten Vorlese-Reihen für Kinder an: Bilderbuchkino am ersten, Kamishibai am zweiten und Vorlesen ausnahmsweise am vorletzten Samstag. Außerdem findet wieder eine Bibliotheksnacht statt.

Den Startschuss zum weihnachtlichen Programm macht am Samstag, 1. Dezember, 10.30 Uhr, das Bilderbuchkino mit „Grüffelo“. Das erfolgreiche Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson berichtet über die kleine Maus, die den großen Grüffelo überlistet. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von drei Jahren und Erwachsene.

Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man eben einen erfinden. Die kleine Maus droht jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo – dabei gibt es Grüffelos gar nicht. Doch dann taucht er plötzlich wirklich auf und sein Lieblingsschmaus ist Butterbrot mit kleiner Maus. Aber was eine clevere Maus ist, die lehrt auch einen Grüffelo das Fürchten.

Unordnung im Elefantenhaus

Weiter geht es am Samstag, 8. Dezember, 10.30 Uhr, mit dem Papier-theater „Mit Papa allein zu Haus“ von Guido Van Genechten. Wenn Mama Elefant zur Arbeit geht, passt Papa Elefant auf die beiden Kinder auf. Die kleinen Elefanten genießen die wilden Spiele mit ihrem Vater sehr. Indianerspielen, Bananen grillen, schaumbaden und Boogie tanzen, das macht ihnen Spaß. In Haus und Garten herrscht danach Unordnung. Die Mutter ist entsetzt, als sie nach Hause kommt. Um sie zu beruhigen, zeigen Vater und Kinder ihr ihren tollen Boogie. Der gefällt ihr so gut, dass sie schließlich mittanzt.

Im Dezember kehrt die Bibliotheksnacht zurück. Die Besucher können am Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, in der Stadtbibliothek in Bücher stöbern und Speisen und Getränke genießen. Die Bibliotheksnacht ist die passende Gelegenheit, die besinnliche Zeit und interessante Bücher zu kombinieren.

Den Jahresabschluss bildet das Vorlesen für Kinder am Samstag, 22. Dezember, 10.30 Uhr mit dem Bilderbuch „Du bist ein echtes Wundertier“ von Jeanette Randerath. Darin wird erzählt, wie eine kleine Trottellumme – ein Vogel – an das Meer gespült wird.

Alle sorgen für die Trottellumme

Auf dem Bauch des Seehunds darf sie schlafen. Die Möwe füttert sie. Das Deichschaf singt ihr was vor und der Krebs passt gut auf sie auf. Alle haben die kleine Trottellumme schrecklich lieb. Auch wenn sie manchmal etwas begriffsstutzig ist. Deshalb hätte auch niemand vermutet, dass sie ein echtes Wundertier ist . . . Für alle, die wissen: Jedes Kind ist etwas ganz Besonderes.

Bei allen Veranstaltungen für Kinder bittet die Stadtbibliothek aus organisatorischen Gründen um pünktliches Erscheinen. Damit wird ein ungestörter Ablauf der Veranstaltung ermöglicht, heißt es in der Ankündigung. zg.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.11.2018