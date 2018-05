Da wackelt die Waldfesthalle

Da ging die Post ab: Beim „Tanz in den Mai“ der Ringkampfgemeinschaft gibt’s bei vielen Besucher kein Halten mehr. © Lenhardt

Das Waldfest der Ringer von der RKG Reilingen/Hockenheim im alten Fahrerlager hat in Hockenheim und in der Umgebung inzwischen eine große Tradition. Nachdem die Ringkampfgemeinschaft ihr Fest bereits im vergangenen Jahr auf zwei Tage ausgeweitet hatte, ging sie in diesem Jahr noch einen Schritt weiter und füllte das alte Fahrerlager jeweils Sonntag und Dienstag in klassischer

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2376 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 03.05.2018