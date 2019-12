Dachstuhl fängt Feuer

Die Freiwillige Feuerwehr löscht mit der Drehleiter den Brand. © Priebe

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Freitagabend, 20. Dezember, gegen 22.15 Uhr, ein Heizofen im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Goethestraße in Brand geraten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Personen können sich retten

Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich sechs Personen unverletzt aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Da das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist, wurden die Bewohner in einem Hotel untergebracht.

Video Lokales Hockenheim: Hoher Sachschaden beim Brand einer Dachgeschosswohnung - 01:18 Hockenheim, 21.12.2019: Beim Brand einer Dachgeschosswohnung ist am Freitagabend hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Hockenheim, 21.12.2019: Beim Brand einer Dachgeschosswohnung ist am Freitagabend hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Der Schaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen übernommen. pol

Info: Ein Video gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

