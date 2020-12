Daheim, aber nicht allein

Die Kolpingsfamilie, die Katholische Frauengemeinschaft und die Ministranten der Seelsorgeeinheit laden gemeinsam zu Spätschichten im Advent ein. Wegen der momentanen Pandemiesituation sind die Spätschichten als Hausgebet gestaltet, sodass jede und jeder zuhause alleine oder mit der Familie beten kann.

Die Spätschichten finden mittwochs zu verschiedenen Terminen statt: Am 9. Dezember, 19.30 Uhr, gestaltet von Nicole Fuhr (KFD Hockenheim); am 16. Dezember, 19.30 Uhr, gestaltet von Annika Müller (Leiterin der Minis der SE Hockenheim) und am 23. Dezember, 19.30 Uhr, gestaltet von Gaby Moock (Kolpingsfamilie Hockenheim).

Die Texte und Gebete liegen in der Kirche immer ab dem Samstag vorher aus und können dort mitgenommen werden. Gerne können die Texte auch per E-Mail zugeschickt werden, dafür bitte einfach eine kurze Nachricht an kfd-hockenheim@web.de.

Wer nicht mobil ist und kein Internet hat, ein Anruf bei Nicole Fuhr, Telefon 06205/47 29, und die Unterlagen werden in den heimischen Briefkasten geworfen. Die Anmeldung sollte unbedingt bis freitags erfolgen, da die Unterlagen immer am Wochenende verteilt werden.

Das Vorbereitungsteam würde sich freuen, wenn viele an den Spätschichten im Advent teilnehmen würden und somit ganz viele Menschen verbunden sind. zg

