Damit alle Aufgaben stets im Blick bleiben

„Schiffe sind im Hafen sicher . . . aber dafür sind Schiffe nicht gebaut. Seid fleißig, lernt für das Leben und lebt eure Träume.“ Mit diesen Zeilen hat Nicole Träutlein , Leiterin der Generalagentur der SV Sparkassen-Versicherung, die neuen Schüler der fünften Klassen in der Theodor-Heuss-Realschule begrüßt.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr 100 Hausaufgabenhefte an die neuen Fünftklässler verschenken konnten“, erklärt Nicole Träutlein. „Das Engagement in meiner Heimatstadt Hockenheim war mir schon immer ein besonderes Anliegen. Und wenn es um Kinder und deren Zukunftschancen geht, ist es gerade in den aktuellen Zeiten wichtig, ein Zeichen zu setzen.“

Gemeinsam mit dem Leiter der Vertriebsorganisation der SV Sparkassen-Versicherung, Dennis Kiefer, übergab Träutlein die Hausaufgabenhefte an Schulleiter Jürgen Wolf, Konrektor Robin Pitsch und Lehrerin Carmen Fuhrmann.

„Aus der Übergabe hat sich ein sehr spannendes Gespräch entwickelt. Ich finde es sehr beeindruckend, was die Schule an Mehrwerten anbietet. Das Gespräch mit der Schulleitung hat mir gezeigt, mit wie viel Engagement hier für die Schülerinnen und Schüler gearbeitet wird.“ erläutert Kiefer. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 21.09.2020