Damit die Jüngsten auch künftig eine Lobby haben

Hockenheim.Vor zehn Jahren hatte CDU-Stadtrat Fritz Rösch die Idee eines Feuers beim Hockenheimer Adventsmarkt – ein Scheit Holz gegen eine Spende von 1 Euro. Nachdem in der Vergangenheit örtliche Kindergärten, Sozialverbände und der Vogelpark in den Genuss dieser Spendengelder kamen, kommen die Einnahmen aus dem Adventsfeuer des vergangenen Dezembers nun dem Kinderschutzbund zugute, wie es in einer Pressemitteilung des CDU-Stadtverbandes heißt.

Der Kinderschutzbund Hockenheim ist seit 1981 in der Rennstadt aktiv und betreut unter anderem den Kinderhort „Kosmos“ am alten Schwimmbadparkplatz. Ähnlich wie die Kernzeitbetreuung an den Grundschulen, bietet der Hort eine Betreuungsmöglichkeit für Grundschulkinder, ein gemeinsames Mittagessen und eine Hausaufgabenbetreuung an.

Ehrenamtlich tätig

Gerne nahm Vorsitzender Thomas Birkenmaier die schöne Spende entgegen, die ausschließlich Kindern zugutekommen soll: „Wir sind ein ehrenamtlich tätiger Verein, der auf Spenden angewiesen ist.“

Anschließend übernahm es die stellvertretende Vereinsvorsitzende Barbara Itschner, die Kommunalpolitiker über die Arbeit der „Lobby für Kinder“ zu informieren. Neben dem Hort bietet der Verein Hilfe an, wenn das Kindeswohl gefährdet sein könnte. „Unser Vorteil ist, dass wir eine Hilfe unterschwelliger anbieten können als beispielsweise das Jugendamt”, so Itschner.

Oftmals genüge ein Anruf – etwa bei verhaltensauffälligen Kindern – und der Kinderschutzbund schaue, wie er helfen könne. „Dabei wird unsere Arbeit nie langweilig. Denn wir treffen nie dieselbe Situation an“, so Itschner, die mit Hortleiterin Elli Pioro vor Ort die gute Seelen des Kinderschutzbundes sind.

Geld dient der Leseförderung

Auf Nachfrage von Lotti Neugebauer bestätigte Barbara Itschner, dass der Kinderschutzbund gut vernetzt sei mit Kindertagesstätten, Grundschulen, Jugendsozialarbeit, Jugendhaus, kirchlichen Trägern und dem Jugendamt. Wofür das Geld nun verwendet wird, wollte Antje Fischer-Daniel von der CDU wissen. „An den Hockenheimer Grundschulen bieten wir eine Einzelbetreuung an für Kinder, die sich mit dem Lesen schwertun. Diese Tätigkeit finanzieren wir ausschließlich aus Spendengeldern”, so Thomas Birkenmaier. Dabei werde Kindern geholfen, die eine individuelle Unterstützung brauchen, um den Anschluss in der Klasse halten zu können.

Der abschließende Dank von Bärbel Hesping und Markus Fuchs geht an die zahlreichen Spender, sowie an Fritz Rösch und die Helfer der CDU für deren Einsatz beim Adventsfeuer. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 31.01.2019