Damit sich die Kröten weiter wohlfühlen

Im Auftrag des Naturschutzreferates des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden von Anfang bis voraussichtlich Ende November im „Hockenheimer Rheinbogen“ in den Naturschutzgebieten „Dorflach“ und „Fuchsloch“ Pflegemaßnahmen an den Feuchtwiesen und dem Amphibiengewässer durchgeführt. Das hat das Regierungspräsidium mitgeteilt. Dafür schneidet ein beauftragtes Unternehmen Gehölze zurück und pflegt die Kopfweiden. Die Flächen, auf denen gearbeitet wird, liegen an befestigten Wegen. Um Rück- und Vorsicht während der Arbeiten wird daher gebeten.

Ziel der Landschaftspflegearbeiten sei es, die artenreichen Feuchtbiotope in beiden Naturschutzgebieten zu erhalten und weiter zu entwickeln, sodass neue Lebensräume für die heimischen Tier- und Pflanzenarten entstehen können.

Im Naturschutzgebiet „Dorflach“ hätten sich in den vergangenen Jahren Gehölze ausgebreitet. Um die offenen Feuchtwiesen und Röhrichtflächen zu erhalten, müssten dort Gehölze zurückgeschnitten werden. Dazu gehören auch Baumweiden, die im nächsten Jahr als typische Kopfweiden wieder austreiben.

In den feuchten Senken entwickle sich so ein artenreiches Mosaik aus Gehölzen, Röhrichten und Hochstauden. Der Teichrohrsänger, der bereits in sein Winterquartier in Afrika gezogen ist, werde dann bei seiner Rückkehr im nächsten Frühjahr, in der „Dorflach“ wieder gute Bedingungen für die Brut und Aufzucht seiner Jungen vorfinden, heißt es in der Mitteilung.

Urzeitkrebs Triops zeitweise Gast

Eine Besonderheit im Naturschutzgebiet „Dorflach“ sei auch das Vorkommen des Urzeitkrebses Triops. Urzeitkrebse sind lebende Fossile, die bereits vor 220 Millionen Jahren auf der Erde vorkamen. Sie sind die weltweit älteste bekannte noch lebende Tierart und treten im Naturschutzgebiet alle paar Jahre bei starkem Rheinhochwasser in den Druckwassersenken der Altaue auf.

Das Naturschutzgebiet „Fuchsloch“ ist eine ehemalige Tongrube, in der zeitweise Wasser steht. Die dadurch entstehenden Tümpel werden von Amphibien als Laichgewässer genutzt, sind aber in den letzten Jahren stark zugewachsen, meldet das Regierungspräsidium. Auch hier werden daher Gehölze zurückgeschnitten. So werden wieder offene und besonnte Wasserflächen für die Amphibien geschaffen.

„Besonders diese nur zeitweise gefüllten Tümpel sind bei uns rar geworden und mit ihnen auch Kreuzkröte und Knoblauchkröte“, schreibt die Behörde. Die streng geschützten Arten leben im Naturschutzgebiet „Fuchsloch“ und sollen von den Pflegearbeiten profitieren.

Die Naturschutzgebiete „Dorflach“ und „Fuchsloch“ sind Teilgebiete des Natur- und Landschaftsschutzgebiets „Hockenheimer Rheinbogen“. Das Schutzgebiet umfasst mit über 2500 Hektar den Rheinbogen von Altlußheim über Hockenheim bis Ketsch und ist in 30 kleinere Naturschutzgebiete unterteilt.

Auch unter europäischem Schutz

Mit der Meldung von Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH) und Vogelschutzgebieten für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 stehen die Bereiche seit fast 20 Jahren auch unter europäischen Schutz. Sie gehören zum FFH-Gebiet „Rheinniederung zwischen Philippsburg und Mannheim“ sowie zum Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Altlußheim – Mannheim“. zg

