Dampfnudeln sind der Star

Dampfnudeln sind eine Spezialität der badisch-pfälzischen Küche und ein Lebensmittel, welches eine besondere Anziehungskraft hat. Seit nunmehr über 20 Jahren richten die Freien Wähler Hockenheim das Dampfnudelfest aus. Gefeiert wird das Fest heuer am Sonntag, 9. September,

Aus den kleinsten Anfängen mit etwa 100 Dampfnudeln am Tag, hat sich ein Fest entwickelt, das in der ganzen Region bekannt und beliebt geworden ist. Über 4000 Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe oder Vanillesoße wanderten in den vergangenen Jahren sonntags über die Theke, was die Helfer stets an die Grenze der Belastbarkeit brachte.

Auf gutes Wetter, aber nicht zu heiße Temperaturen hofft FWV-Vorsitzender Jochen Vetter mit seinem Team in diesem Jahr, wenn das Dampfnudelfest sonntags ab 11 Uhr auf dem Bauernhof Großhans (An der B 36), der einen idealen Rahmen für das Fest bietet, stattfindet.

Die rund 50 Helfer der FWV stehen schon in den Startlöchern. Für die Gäste gibt es nicht nur die namensgebenden Dampfnudeln. Wer etwas Anderes möchte, ist ebenso herzlich eingeladen, sich eine Hausmacher Vesperplatte oder Würstchen schmecken zu lassen. Kuchen und Torten warten auf die Kaffeefreunde. Zur Unterhaltung spielt ein regional bekannter Italiener auf. Ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg bieten den Kleinen Gelegenheit, sich richtig auszutoben.

Wie stets freuen sich die Freien Wähler über eine Kuchenspende. Diese kann von den Spendern am Samstag, 8. September, ab 10 Uhr auf dem Bauernhof Großhans abgegeben werden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 23.08.2018