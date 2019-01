Daniel Born bietet Sprechstunde an

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born bietet am Montag, 28. Januar, von 16 bis 18 Uhr eine seiner regelmäßigen offenen Bürgersprechstunden an. Die Gespräche finden dieses Mal in Hockenheim in der Schwetzinger Straße 10 im Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten statt.

„Mir sind die offenen Sprechstunden sehr wichtig. Viele Anliegen der Bürger konnte ich in der Vergangenheit positiv unterstützen oder schwierige Sachverhalte klären. Die Themen sind dabei so vielfältig wie die Menschen in unserem Wahlkreis. So geht es unter anderem um Verkehrspolitik, Schule, Sicherheit, Vereine, Naturschutz, Rentenfragen, Pflege, Sport, Jugend und Wohnen“, teilt der Abgeordnete in seiner Einladung mit.

Die Bürgersprechstunde ist grundsätzlich offen, es wird eine telefonische, 06205/3 83 24, oder elektronische, buero@daniel-born.de, Anmeldung über das Wahlkreisbüro empfohlen. zg

