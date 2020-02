Das Beste im Blick

Musikliebhaber können den Heidelberger „HardChor“ mit seinem neuen Programm „Männerschicksale XI – Das Beste liegt noch vor uns“ bei zwei Terminen im Kulturhaus Pumpwerk hautnah erleben. Für den Zusatztermin am Sonntag, 26. April, 19 Uhr, sind noch wenige Restkarten erhältlich. Der erste Termin am Samstag, 25. April, ist wegen der großen Nachfrage bereits ausverkauft.

Sie haben schon einiges hinter sich und machen das meiste unter sich aus: die „HardChor“-Männer um Dirigent Bernhard Bentgens. Seit über drei Jahrzehnten mischen sie mit ihrer einmaligen Kombination aus Gesang, Gesang und Gesang die deutsche Kleinkunst- und Comedyszene auf. Grund genug für eine Rückschau auf ein „HardChor“-typisches Primzahlenjubiläum: Die schönsten Lieder und die skurrilsten Comedy-Nummern aus 31 Jahren.

Dabei greifen sie auf einen schier unerschöpflichen Schatz von „Männerschicksalen“ zurück. So wechseln sich reife Sommerfrauen mit abgefahrenen Winterreifen ab und auch männliche Randthemen wie Ernährung, Bauernkalender und Kinder kommen zur Sprache. Und dabei denken sie permanent an die Zukunft: Wie zuverlässig sind Wettervorhersagen? Gibt es die Wechseljahre des Mannes wirklich? Und wer räumt am Ende Omas Keller leer?

Gesanglich stützt sich der „HardChor“ auf das Liedgut aus drei Jahrhunderten – von Silcher bis Seed, von Pigor bis Prince, von den Beatles bis Bentgens – und auf sein singstarkes Publikum. Denn jedes Mal, wenn die Männer die Bühne betreten, spüren sie: Das Beste liegt noch vor uns.

Karten für den Zusatztermin am 26. April sind noch erhältlich. Einlass ab 18 Uhr. Die Karten sind zum Preis für 18 Euro (ermäßigt 16 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205 922625 erhältlich.

Info: Online Bestellungen unter www.pumpwerk-hockenheim.de

