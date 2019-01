Das Ermitteln spart sie sich für die Bühne

Erni hat einen schrecklichen Verdacht. Die Haushälterin vermutet in ihrer neuen Auftraggeberin eine gesuchte Kunstfälscherin. Mit Mut und Schläue stellt sie Ermittlungen an. Das Chiemgauer Volkstheater – bekannt aus dem Bayerischen Rundfunk – bringt mit „Ernis heiße Spur“ eine Kriminalkomödie in die Stadthalle. Die Aufführung am Sonntag, 20. Januar, beginnt um 17 Uhr und verspricht feinste

