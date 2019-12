Das Fest zum Genießen auf kabarettistische Weise

Hockenheim.Stephan Bauer besucht mit seinem Programm „Weihnachten fällt aus – Josef gesteht alles“ an diesem Freitag, 13. Dezember, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) das Kulturhaus Pumpwerk Hockenheim.

Das Programm ist die komische Antwort auf die apokalyptischen Seiten des Weihnachtsfestes. Menschen hetzen gestresst durch die Straßen, Mama kocht, was das Zeug hält, und Papa ist genervt, weil die Gans nicht auf dem Teller liegt, sondern neben ihm sitzt. Ein Fest zum genießen, so lange es der Klimawandel zulässt. Denn spätestens in 50 Jahren kommt der Weihnachtsmann mit dem Surfbrett. zg/Bild: Soens

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 11.12.2019