„Das hat in einer Kirche nichts verloren“

Dass die „Original USA Gospel Singers & Band“ am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle und nicht in einer der großen Kirchen auftreten, hat einen Grund. „Gospel hat meiner Meinung nach in Deutschland in der Kirche nichts verloren“, sagt Frank Serr (Bild). Der Fachmann für Tourneeproduktionen muss es wissen: Seit 25 Jahren holt er die afroamerikanischen Sänger zu ausgedehnten Tourneen in der Winterzeit aus den Vereinigten Staaten. Warum er Theaterbühnen für besser geeignet hält, was die Zuhörer erwartet und warum ein Hockenheimer Kirchenchor die acht Sänger unterstützt, erklärt Serr im Interview.

Sind die „Original USA Gospel Singers“ eine feste Formation oder casten Sie sie für jede Tournee neu?

Frank Serr: Die „Original USA Gospel Singers“ sind eine feste Institution – sofern keiner ausfällt, weil beispielsweise eine Schwangerschaft oder ein Baby die Teilnahme an der Tour verhindert. Wir haben dieses Jahr das Glück, dass es genau die gleiche Besetzung ist wie im Jahr zuvor.

Video Video Hockenheim: "The Original USA Gospel Singers & Band" kommen - 04:20 Sie sind eine erfahrene Profitruppe: "The Original USA Gospel Singers & Band” gehen seit 25 Jahren in Deutschland auf Tour. Vor ihrem Gastspiel in der Hockenheimer Stadthalle am Samstag, 14. Dezember, gibt es hier eine Kostprobe ihrer Show. Sie sind eine erfahrene Profitruppe: "The Original USA Gospel Singers & Band” gehen seit 25 Jahren in Deutschland auf Tour. Vor ihrem Gastspiel in der Hockenheimer Stadthalle am Samstag, 14. Dezember, gibt es hier eine Kostprobe ihrer Show.

Heißt das, das Ensemble ist das ganze Jahr über gemeinsam aktiv?

Serr: Der Chor besteht aus Künstlern, die sich für die Tournee zusammenfinden. Die meisten sind im Hauptberuf Chorleiter, Lehrer an Hochschulen oder Musicaldarsteller. Der musikalische Direktor Wil Lewis III. arbeitet an mehreren Theatern, wo er Musicals einstudiert. Sie treffen sich jedes Jahr, um zusammen auf Europatournee zu gehen.

Das bedeutet, Sie müssen sich für die Gospels freistellen lassen?

Serr: Es sind alles Profis, die einen gewissen Status haben, und die Hochschulen stellen sich darauf ein, dass sie ihre Dozenten für zwei, bis drei Monate entbehren müssen. Das wird im Lehrplan berücksichtigt.

Das heißt, die „Original USA Gospel Singers“ sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die seit Jahren gemeinsam auf der Bühne steht?

Serr: Ja, und dazu kommt, dass jeder von ihnen mit Gospel aufgewachsen ist in seiner jeweiligen Kirche und dort gefördert wurde für die weitere musikalische Laufbahn.

Wie lange sind die dienstältesten Mitglieder der Gruppe dabei?

Serr: Der musikalische Direktor Wil Lewis III. ist seit 18 Jahren mit von der Partie, und zwei der Sänger kommen seit 15 Jahren nach Deutschland.

Ähneln sich die Programme oder variieren sie von Jahr zu Jahr? Wer legt fest, welche Lieder zur Aufführung kommen?

Serr: Das Programm legt Wil Lewis III. fest in Absprache mit mir. Wir treffen uns ein, zwei Mal im Jahr und besprechen, was wir neu machen könnten. Selbstverständlich müssen die Klassiker drin sein, ob das nun „Swing low“, „Down by the riverside“ oder „Amen“ ist – die erwartet das Publikum und die sind jedes Jahr im Programm. Aber wir versuchen, jedes Jahr neue Highlights zu bringen, um den Zuschauern, die regelmäßig kommen, zu zeigen: Hier haben wir wieder eine Schippe draufgelegt.

Es gibt also Städte, in denen Sie jedes Jahr gastieren?

Serr: Unser Tourplan ist recht voll, wir sind relativ ausgebucht bis 2023, das kommt daher, weil wir in 80 Prozent der Städte jedes Jahr sind – das ist schon fast eine Institution.

Und Sie sind nicht nur den Orten, sondern auch den Zeiten treu, in denen Sie unterwegs sind?.

Serr: Tatsächlich sind immer zwischen November und Ende Januar, Anfang Februar auf Tour. Das ist die vorweihnachtliche Zeit, in die das schön reinpasst, und zum anderen die Phase, in der die Sänger einfacher Urlaub nehmen können.

Ist die Zahl der Ensemblemitglieder stabil oder gibt es im Lauf der Zeit Veränderungen?

Serr: Es waren von Anfang an immer acht Leute, und das wird auch so bleiben, weil wir alle Stimmen von Sopran bis Bass besetzen müssen, aber jeder seine Zeit kriegen soll, um seine solistischen Fähigkeiten darzustellen. Dem könnte man nicht gerecht werden mit 20 Mitgliedern.

Wie groß ist dann noch die Band?

Serr: Das sind traditionell nur ein Schlagzeuger und ein Keyboarder, der gleichzeitig auch singt.

Zum Schluss kommt der Chor „kreuz und quer“ der evangelischen Kirchengemeinde Hockenheim mit auf die Bühne – nehmen Sie regelmäßig einheimische Sänger mit ins Programm?

Serr: Regelmäßig kann man nicht sagen, es kommt ab und zu mal vor, wenn ein regionaler Chor auf uns zukommt, versuchen wir es einzurichten, um den Sängern vor Ort zu zeigen, was Gospel überhaupt ist.

Wäre Ihnen ein Auftritt in einer Kirche nicht lieber?

Serr: Gospel hat meiner Meinung nach in einer Kirche in Deutschland nichts verloren. Aus ihm sind alle anderen Musikrichtungen entstanden, sie ist beatbetont, sind animiert zum Mitmachen, das ist der Spirit der Gospelkirchen in den USA. Unsere Kirchen sind dafür akustisch nicht gemacht – es gibt zu viel Hall für Klatschen und Schlagzeug. Bild: Serr

Info: Video mit den USA Gospel Singers: www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 11.12.2019