Das Hauptamt liegt nun in weiblicher Hand

Die Leitung des Fachbereichs Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik sowie zentraler Service (OIS) in der Stadtverwaltung ist seit Anfang Mai wieder komplett. Mit dem Beginn des neuen Monats nahm Carmen Brecht ihre Tätigkeit als neue stellvertretende Leiterin des Fachbereichs auf, der früher unter dem Namen „Hauptamt“ firmierte. Sie folgt damit Natascha Spahn, die diese Funktion knapp vier Jahre lang innehatte und erst Anfang 2020 von Hans-Jürgen Brox die Leitung übertragen bekam. Der personelle Wechsel stellt ein absolutes Novum in der Region dar: Zum ersten Mal wird ein städtischer Fachbereich beziehungsweise ein Amt von zwei Frauen in Führungspositionen gesteuert.

Die neue stellvertretende Leiterin Carmen Brecht absolvierte nach dem Abitur von 2002 bis 2005 ein duales Studium für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst an der Fachhochschule (FH) für öffentliche Verwaltung Mayen und bei der Stadtverwaltung Worms. Nach erfolgreichem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH) war sie bei der Stadt Worms für die Kommunalverfassung, im Sitzungsdienst für den Gemeinderat und seine Ausschüsse sowie für Wahlen zuständig. 2007 folgte die Ernennung zur stellvertretenden Leiterin und 2011 zur Leiterin dieser Abteilung.

Herzlich aufgenommen

Die Kommunalverfassung und die Geschäftsstelle für den Gemeinderat sind Aufgaben, die Carmen Brecht in Hockenheim auf ihrem beruflichen Weg weiter begleiten. Die Städtepartnerschaften und die Repräsentationen, also die städtischen Veranstaltungen, kommen neu hinzu. „Ich finde es spannend, bei den beiden letzteren Aufgaben neue Erfahrungen zu machen. Das wird Coronavirus bedingt aber noch ein bisschen Zeit benötigen, weil derzeit keine städtischen Veranstaltungen auf dem Plan stehen“, sagt Brecht.

Unter den neuen Kollegen fühlt sich Carmen Brecht „herzlich aufgenommen“. Das passt, schließlich führte sie das Herz auch privat von Worms in die Umgebung Hockenheims. Ihr heutiger Ehemann kommt aus der Gegend. „Wir haben uns entschieden, nach Reilingen zu ziehen. Deshalb bin ich beruflich in den letzten fünf Jahren zwischen Worms und Reilingen gependelt“, berichtet sie. Brecht weiter: „Die Stellenausschreibung in Hocken-heim passte perfekt zu meinem bisherigen Aufgabengebiet in Worms, daher hat sich der Wechsel nicht nur wegen dem Pendeln angeboten“.

Die neue und weibliche Führungsspitze im Fachbereich OIS freut auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler. „Die Besetzung der Leitung und der Stellvertretung zeigt, dass wir zwei sehr fähige Frauen für diese Aufgaben gewinnen konnten. Somit hat sich fachliche Qualifikation und nicht irgendeine staatliche Quote durchgesetzt“, findet er. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 09.05.2020