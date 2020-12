Das Jahr hat den Stellenwert des Lesens beeinflusst

Hockenheim.„Also wisse Sie, mei Enkelkind isch jetzt zehn Johr alt und liest so arg gern, was kännt’ isch denn dem zu Weihnachte schenke?“ Zugegeben, man weiß nicht, was „Amazon & Co“ auf diese Frage antworten würde. Geneviève Gansler stellt in solchen Fällen ein paar gezielte kleine ergänzende Fragen und schon weiß die Hockenheimer Buchhändlerin, ob die Enkeltochter gerne Tiergeschichten liest oder der Enkelsohn Abenteuerromane, speziell für Jugendliche, oder etwas Sportliches, oder, oder, oder ... die Auswahl ist groß, die Möglichkeiten vielfältig. „Beratung ist wichtig, wir machen das gerne“, betont die Hockenheimer Buchhändlerin Gansler, „mit Ideenreichtum und Kompetenz können wir so gut wie immer weiterhelfen“.

Dabei geht es nicht nur um Bücher für Kinder und Jugendliche, nicht nur um Weihnachtsgeschenke, das zu Ende gehende Jahr hat den Stellenwert des Lesens beeinflusst. Davon sind Geneviève Gansler und ihr Team überzeugt. Das begann schon damit, dass aufgrund von Corona-Verdacht und Quarantäne viele sich mehr Zeit zum Lesen nehmen konnten. „Manche konnten ja nicht aus dem Haus und sind dann gerne beim Lesen in eine andere Welt abgetaucht“, erzählt Gansler aus Erfahrung. Das seien durchaus lesefreudige Damen und Herren grundverschiedenen Alters gewesen, die allerdings sonst kaum die Zeit im alltäglichen Leben fanden, sich mit einem (oder mehreren) Büchern intensiv zu beschäftigen.

Wenn aber der Sport, der Kurs, der Übungsabend, der freiwillige Lehrgang oder Ähnliches ausfällt, greift man gerne wieder einmal zu einem Buch.

Ein bestimmter Trend sei bei den Leserinnen und Lesern aus Hockenheim und der Nachbarschaft aber nicht zu erkennen gewesen, Individualität war gefragt. Allerdings freuten sich viele, so das Gansler-Team, über Tipps und über zusätzliche Anregungen. „Das Feeling gehört halt dazu, dass wir spüren und merken, auf was der Einzelne ansprechen könnte, da kann man mit einer überraschenden Idee ganz neue Interessen bei den Leserinnen und Lesern wecken“, freut sich die Buchhändlerin.

Im Gespräch mehr herausfinden

Wer eigentlich nur das „neue Obama-Buch“ kaufen wollte, sich aber dann umschaute und stöberte und vielleicht noch einen Krimi und ein Buch über die Kurpfalz, einen Bildband oder ein Rezeptbuch für den gemütlichen heimischen Leseabend mitnimmt, hat seinen Buchhandlungsbesuch bestimmt nicht bereut. Und was man eben nicht gleich findet, kann man im Gespräch erfragen und dann ist das Buch im Normalfall am nächsten Morgen ab zehn Uhr abholbereit. „Manche Leute staunen und sagen: Das ist ja so fix wie die Medikamente in der Apotheke“, erzählt Buchhändlerin Geneviève Gansler.

Die konsequente Leseförderung für die Schulkinder, die „Lesekoffer-Aktion“ in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen zeigen dabei, dass die Freude am Lesen generationenübergreifend ist. Für das Team der Buchhandlung, zu dem Alexa Wyrich und Julia Pieper sowie die Auszubildende Sonja Schleich gehören, geben auch bei nicht alltäglichen Wünschen nicht so schnell auf, ein ganz ausgefallenes Buch, ein kaum bekannter Lieferant, ein fast schon vergessener Autor, eine seltene Ausgabe, „Buchhändler können zäh sein, wenn sie etwas finden oder erreichen wollen“, lacht Geneviève Gansler und erinnert sich gerne, dass schon manches „Unmögliche“ geklappt hat.

Und jetzt ganz plötzlich ist wieder alles ganz anders: Keine Schlangen mehr vor dem Geschäft, das muss ja geschlossen bleiben. Dass man drinnen für die Kunden aktiv ist, am Computer und am Telefon, das kann noch viele Wünsche realisieren. Auf dem Postweg, oder – wie im Frühjahr – mit dem Ausfahr-Buch-Fahrrad kommt dann das gewünschte Buch. Nein, nicht direkt unter den Christbaum, aber vor die Haustür. Wenn allerdings ein Christbaum eventuell vor der Haustür steht, passt es ja wieder ...

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.12.2020