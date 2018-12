Das lange Kleid ist wieder zurück in Mode

Hockenheim.Den Premierenball der Tanzschule Feil haben 45 junge Tanzpaare in der weihnachtlich geschmückten Stadthalle gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die stolzen Eltern spendeten demnach schon beim Einmarsch und ersten langsamen Walzer viel Applaus und hatten reichlich Gelegenheiten, Fotos von ihren Kindern in eleganter Abendkleidung zu machen. Momentan liegen übrigens lange Ballkleider wieder im Trend, so die Pressemitteilung der Tanzschule.

Bei der Begrüßungsrede ließen Paulina Lauer und Nico Kief die letzten Wochen Revue passieren: „Wir haben Kindergartenfreunde wiedergetroffen, Freunde gefunden und neue Menschen kennengelernt – denn tanzen verbindet“. Zwölf Wochen lang haben sie fleißig geübt und sich vorbereitet, um auf der Tanzfläche eine gute Figur abzugeben. Und darüber hinaus festgestellt, wie viel Spaß es macht, miteinander zu tanzen.

„Let’s dance“ – mit diesem Aufruf forderten die Tanzschüler schließlich ihre Eltern und Gäste zur ersten Tanzrunde auf. In den Tanzpausen stellten verschiedene Formationen der Tanzschule ihr Können unter Beweis. Den Anfang machte die Michael-Jackson-Formation, die neben Cha Cha Cha und Discofox zu Songs des „King of Pop“ auch coole Moves im Jackson-Stil zeigte.

Für den nächsten Auftritt mussten sich einige junge Damen ganz schnell umziehen, denn obwohl es ihr eigener Ball war, haben sie es sich nicht nehmen lassen, beim Hip-Hop-Auftritt dabei zu sein. „Ladystyle“ war diesmal angesagt, und die Hip-Hopper bewiesen, dass sie sich nicht nur in Turnschuhen, sondern auch in High-Heels richtig gut bewegen können. Auch die „Footloose-Formation“und die Lateinformation „Miami Nights“ boten eine tolle Show. Beim Tanzwettstreit konnten dann die Jugendlichen zeigen, was sie gelernt hatten. Die Jury bestand dabei aus dem Publikum, das es nicht leicht hatte, die besten Paare herauszufinden. So war das Ergebnis denkbar knapp – den ersten und den dritten Platz trennten lediglich sechs Stimmen.

Stolze Sieger waren Miguel Iglesias und Charlotte Fischer , Platz zwei belegten Nico Kief und Marlene Borman, über den dritten Platz freuten sich Till Baumann und Antonia Hoffmann. Zu gewinnen gab es neben Tanzkursgutscheinen auch Preise des Fotostudios Keller, die den gesamten Abend auch auf einer Bilder-CD festhielten.

Mit Spannung erwartet wurde die Eltern-Schüler-Tanzserie, bei der die Jugendlichen die Eltern zum Discofox und Wiener Walzer aufforderten. Im Anschluss studierten Regina und Wolfgang Feil mit allen noch eine Polka ein, die für viel Gelächter auf der Tanzfläche sorgte.

Weit nach Mitternacht stimmte die Band „Stagebreaker“ die letzten Lieder an, aber die Ballnacht war noch lange nicht zu Ende. In der Tanzschule wird traditionsgemäß bei einer Ballparty noch weitergefeiert und ausgelassen getanzt. zg

