Das müssen Wirte und Gäste wissen

Es ist soweit: Wer bei seiner Lieblingspizzeria die Margherita gerne mal wieder vor Ort essen oder als Abwechslung zum Eis auf die Hand im Café einen großen Eisbecher bestellen würde, kann sich freuen. Ab Montag, 18. Mai, dürfen Gaststätten unter strengen Vorgaben wieder öffnen. Aber wie läuft ein Restaurantbesuch in Zeiten von Corona ab? Muss ich am Tisch einen Mundschutz tragen und kann ich auch spontan vorbeikommen?

?Welche Verordnungen gelten in Hockenheim?

„Die Stadt hält sich an die Verordnung des Sozial- und Wirtschaftsministeriums des Landes Baden-Württemberg, die am 10. Mai veröffentlicht wurde“, erklärt Christian Stalf, Pressesprecher der Stadt. Wie die Restaurantinhaber die Vorgaben im Einzelnen umsetzen und den Betrieb organisieren, bleibe allerdings jedem selbst überlassen. „Die Stadt gibt in der Hinsicht keine Empfehlungen oder Vorgaben“, so Stalf.

?Was bedeutet das konkret für die Gastronomen?

Die Gäste müssen vor der Gaststätte über die Abstandsregelungen und Hygienevorgaben informiert werden - zum Beispiel durch einen Aushang. Der Betreiber muss außerdem den Namen des Gastes, Datum und Uhrzeit des Besuches sowie die Kontaktdaten notieren. Weiter gilt auch der Mindestabstand zu allen Anwesenden von 1,5 Metern. Tische müssen demnach auch mindestens 1,5 Meter auseinanderstehen. „Damit wir das einhalten können, haben wir die Anzahl der Tische auf die Hälfte reduziert“, erklärt Georgios Lois, Inhaber vom Café Lato, und auch beim Restaurant Rondeau musste umdisponiert werden. „Glücklicherweise haben wir im Rondeau relativ viel Platz und können die Abstände daher gut einhalten. Wir öffnen voraussichtlich zusätzlich die Nebenräume“, meint Rainer Weiglein, Geschäftsführer der Stadthalle. Auch auf Verkehrswegen wie Treppen, Türen, Aufzügen oder Sanitärräumen sind ausreichende Schutzabstände sicherzustellen. Außerdem muss der Betrieb ein Hygieneschutzkonzept entwerfen.

?Welche Hygienevorgaben müssen eingehalten werden?

Neben den allgemeinen Hygieneregeln müssen Flächen und Gegenstände im Gästebereich regelmäßig angemessen gereinigt werden. Des Weiteren müssen genügend Möglichkeiten zur Handdesinfektion und zum Händewaschen bereitgestellt werden. Auch die Beschäftigten sollen geschützt werden: Die Gefahr einer Infektion muss am Arbeitsplatz so weit wie möglich minimiert werden. Denkbar ist an der Stelle gegebenenfalls ein Schichtbetrieb mit festen Teams.

?Gibt es eine Begrenzung der Gästezahlen?

Eine Begrenzung der Gästezahlen ist in der Verordnung nicht festgelegt. Solang der Abstand eingehalten werden kann, können also neue Gäste hereinkommen. „Grundsätzlich können zwei Haushalte miteinander an einem Tisch essen“, erklärt Rainer Weiglein. Abgeholt werden die Gäste an der Tür - selbstständig hereinkommen darf niemand.

?Muss ich im Restaurant eine Mund-Nase-Maske tragen?

Ob und wann Gäste eine Maske tragen müssen, bleibt dem Inhaber überlassen. „Sobald Gäste sich innerhalb der Räume bewegen, also zum Beispiel auf die Toilette gehen, müssen sie bei uns im Café Lato eine Mund-Nase-Maske tragen“, erklärt beispielsweise Georgios Lois. Wenn die Gäste am Tisch sitzen, können sie die Maske absetzen. Bei dem Restaurantpersonal sieht das anders aus: Der Arbeitgeber muss allen Beschäftigten den gesamten Arbeitstag über eine Mund-Nase-Bedeckung zur Verfügung stellen. Getragen werden muss sie dann in allen Räumen der Gaststätte, in denen das Personal mit Gästen in Kontakt kommt.

?Kann ich einfach spontan kommen oder muss ich reservieren?

Das ist von Restaurant zu Restaurant unterschiedlich. Grundsätzlich gilt aber: Beschäftigte und Gäste, die Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatten oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen die Gaststätte nicht betreten. Den Gästen muss darüber hinaus ein Sitzplatz zugewiesen werden. Wer ins Café Lato gehen möchte, sollte vorher reservieren; beim Restaurant Rondeau kann man auch spontan vorbeikommen.

?Was muss ich als Gast beim Restaurantbesuch beachten?

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich vor dem Restaurantbesuch beim Inhaber zu informieren, ob eine Reservierung notwendig ist und nach den aktuellen Öffnungszeiten zu fragen - die können nämlich von den normalen Zeiten abweichen. Die Stadt hat keine Öffnungszeiten festgelegt. Bezahlt werden soll außerdem nach Möglichkeit ohne Bargeld.

?Kontrolliert das Ordnungsamt, ob die Regeln eingehalten werden?

Polizei und Ordnungsamt machen in Hockenheim regelmäßig Kontrollrundgänge. Bei diesen Rundgängen werden laut Pressesprecher Christian Stalf dann auch die Gaststätten überprüft. Explizite schwerpunktmäßige Kontrollen in Restaurants und Cafés werde es aber keine geben.

?Werden die Gebühren für die Gastronomen erlassen?

In einigen Städten wie dem rheinland-pfälzischen Speyer werden die Gebühren für die Gastronomen - in dem Fall die Freisitzgebühren - erlassen. In Hockenheim ist das bisher allerdings nicht im Gespräch.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 13.05.2020