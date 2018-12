Das neue Jahr mit beeindruckender Show begrüßen

Hockenheim.Das Feuerwerk sorgt in den Einkaufsmärkten bereits für funkelnde Kinderaugen und die ersten Erwachsenen decken sich bereits mit Sekt und Sets zum Bleigießen ein. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und für die Kurzentschlossenen gibt es in der Rennstadt noch einen Partytipp. Die Stadthalle lädt nämlich zu ihrem Silvester-Galaball.

Ab 19.30 Uhr bietet dort die professionelle Galakapelle „Cabrio“ erstklassiges Tanzvergnügen mit schwungvoller Musik, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Das Repertoire reicht von knackigen Oldies im Surfin’-Sound der Beach Boys bis zu aktuellen Party-Krachern. Dazwischen liegen Rockklassiker, Disco-Hymnen, NDW und die heißesten Schlager. „Music for dancing“ lautet das Motto der Band – „Musik zum Tanzen“.

Alle Töne handgemacht

Die fünf Vollblutmusiker sind bereits seit über 30 Jahren im Geschäft und wissen daher ein Publikum zu unterhalten und die verschiedenen Geschmäcker zu verwöhnen. Sie beherrschen vom „langsamen Walzer“ über Cha-Cha-Cha bis zum Slow Fox alles, was das Tänzerherz begehrt. Bei allem Spaß soll die Musik aber auch authentisch klingen, findet die Band. Deshalb legen sie auch großen Wert auf handgemachte Musik: Jeder Ton ist selbst gespielt, nichts kommt aus der Konserve: „Wir sind schließlich Musiker, keine Schauspieler“. Ein weiteres Augenmerk der Musikertruppe liegt auf harmonischem und ausgefeiltem Chorgesang, so die Band in einer Eigenbeschreibung.

Mit einem Begrüßungsdrink werden die Gäste auf diesen festlichen Abend eingestimmt, mit kalten und warmen Spezialitäten vom Buffet und dem begehrten Mitternachtsimbiss verwöhnt das Team des Stadthallen-Restaurants Rondeau die Besucher, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Berauschende Dynamik

Das Showprogramm bestreiten die Akrobaten Terisa und Rodolfo Reyes. Die englische Künstlerin Terisa gestaltet in „Circles in Motion“ allein mithilfe ihres Körpers und bis zu vierzig Reifen eine wunderschöne Darbietung – „Hula Hoop“ war gestern.

Im „Fantasy Globe“ zeigt sie berauschende Dynamik aus Tanz und Licht in der inneren Sphäre einer menschengroßen transparenten Kugel. Der leuchtende Tanz der Lichter erzeugt bei dieser Show eine ganz eigene magische Wirkung. Nicht minder beeindruckend ist die Show des „Masters of Headbalance“ Rodolfo. Der als „Künstler des Jahres“ ausgezeichnete Spanier vollzieht fast alle seine Figuren kopfüber und schafft es dabei, meisterhaft zu jonglieren. Er stammt aus einer berühmten Antipodistenfamilie, hat das Jonglieren mit den Füßen also quasi im Blut. Außerdem hält Reyes seit 2006 den Guinness-Weltrekord im Einarmspringen.

Für das Restaurant Rondeau kann auch ein Partyticket erworben werden. Wer also Silvester in der Stadthalle feiern, aber nicht die ganze Gala mitmachen möchte, kann damit quasi das „kleine Programm“ buchen. Klein heißt aber keinesfalls schlechter: Ab 21 Uhr startet im Rondeau ein DJ sein Programm. Auch der Tanzband „Cabrio“ im Großen Saal können die Inhaber dieser Eintrittskarte lauschen. Ein Mitternachtsimbiss ist ebenfalls eingeschlossen. lj/sb

Info: Ein Video der Artisten finden Sie unter www.schwetzinger- zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 29.12.2018