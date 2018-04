Anzeige

Fortgeführt werden die ökumenischen Hospiztage in der kommenden Woche. Am Dienstag, 17. April, 19 Uhr, gibt es einen Filmabend im Gemeindezentrum St. Christophorus in Hockenheim. Am Donnerstag, 19. April, 19 Uhr, geht es im Neulußheimer evangelischen Gemeindehaus um Sterbebegleitung mit Muslimen. zg

Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.04.2018