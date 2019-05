Das Stechen geübt

Schon zum dritten Mal nimmt in diesem Jahr das Team des Gemüsehof Schmitt am „Spargelgenuss rund um den Wasserturm“ teil, der heute stattfindet. In diesem Jahr entwickelte man gemeinsam mit dem Organisationsteam des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) die Idee, sich bei der aktuellen Vorbereitung auf das Spargelfest einmal mit dem Anbau und der Ernte des edlen Gemüses näher zu befassen.

Und so traf sich der fast vollzählige Arbeitskreis „Lebensqualität und Identifikation“ des HMV, um unter der fachkundigen Anleitung von Tobias Schmitt etwas über den Spargel an sich und dessen Ernte in Theorie und Praxis zu erfahren. Nachdem es fast den ganzen Tag geregnet hatte, trocknete es pünktlich zu Beginn der Spargel-Lehrstunde ab und alle Beteiligten konnten von Trainer Schmitt gezielt auf ihre Aufgaben als Hockenheimer Spargelfest-Botschafter vorbereitet werden.

Nach diesem Teamtraining freuen sich der Arbeitskreis und die teilnehmenden Partner darauf, heute, Samstag, ab 12 Uhr, eine große Zahl von Bürgern am Wasserturm zu empfangen. kso

