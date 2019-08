Das Wohl des Gastes stets im Mittelpunkt

Als eine angenehme erwartungsfrohe Spannung könnte man die Atmosphäre in der Stadthalle bezeichnen. Gutgelaunte, in der Überzahl junge Menschen, hatten im Hallenrund Platz genommen. Sportlich-chic oder auch sommerlich elegant-leger gekleidet, fieberten sie gewissermaßen der Festveranstaltung entgegen.

„Herzlichen Glückwunsch zu Ihren erfolgreichen Prüfungen im Gastronomie- und Hotelbereich“, rief Stadthallengeschäftsführer Rainer Weiglein gleich bei der Begrüßung unter dem Beifall der illustren Gästeschar in der Stadthalle den erfolgreichen Absolventen zu. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte zu seiner traditionellen Lossprechungsfeier nach Hockenheim eingeladen.

Die erfolgreichen Absolventen der verschiedenen Ausbildungsberufe in der Gastronomie und in der Hotellerie wurden persönlich und einzeln auf die Bühne der Stadthalle gerufen und erhielten neben all den guten Wünschen von der Dehoga sowie der Industrie- und Handelskammer (IHK) ihre Zeugnisse. Ebenso wurden die Jahrgangsbesten der einzelnen Bereiche, zu denen Köchinnen und Köche ebenso gehören wie etwa Restaurantfachleute und Hotelfachleute, besonders ausgezeichnet, wobei die jeweiligen Ausbildungsbetriebe ebenfalls in die Ehrung mit einbezogen wurden.

Gekommen waren die erfolgreichen Absolventen aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis sowie dem Neckar-Odenwald-Kreis. Diese beiden Kreisverbände der Dehoga arbeiten eng zusammen. Dem Geschäftsführer der Hockenheimer Stadthalle, Rainer Weiglein, der auch Vorstandsmitglied der Dehoga-Rhein-Neckar ist, war die Freude sichtlich anzumerken, dass man Hockenheim wieder zum Treffpunkt für die Feier gewählt hatte. „Freuen Sie sich über diesen denkwürdigen Tag, den Beginn ihrer beruflichen Zukunft, und zwar in einem Berufsbereich, zu dem man Ihnen nur gratulieren kann“, betonte Weiglein.

Luxus der Zukunft

Der unter anderem auch in Hockenheim aktive Gastronom und Dehoga-Kreisvorsitzende Manfred Büch ging in seiner Rede auf die „Branche der Chancen“ ein, welche die jungen Absolventen gewählt hätten. Büch erläuterte, dass das Fraunhofer-Institut bei seinen Zukunftsforschungen „das Erlebnis“ insgesamt als den „Luxus der Zukunft“ erkannt habe. Ergänzend dazu ging Büch darauf ein, dass Umfragen des Emnid-Institutes immer wieder verdeutlichen, wie hoch „Essen und Trinken“ bei den Menschen in Deutschland im Kurs stehe: „Und genau das ist unsere Branche – ist jetzt Ihre Branche: kulinarische Gesamterlebnisse für den Gast zu schaffen, ihm seine Wertschätzung zu verdeutlichen und für sein Wohlbefinden zu sorgen“, erklärte Manfred Büch abschließend.

Nach den Glückwünschen der Industrie- und Handelskammer, die Jürgen Mohrhardt überbrachte, fieberten die erfolgreichen Prüflinge der Zeugnisübergabe entgegen. Richard Damian, Geschäftsführer des „Hotel Motodrom“ am Hockenheimring, verlieh mit den besten Zukunftswünschen versehen die Zeugnisse. Damian ist auch Vorsitzender der Fachgruppe Berufsbildung bei der Dehoga.

Die gesamte Feier war musikalisch eingebettet in die unaufdringliche und doch stets wirkungsvolle Unterhaltung durch die Lokalmatadore der Partyband „Speedy Gonzales“.

Netzwerken im Innenhof

Der große Saal der Stadthalle, das Foyer und auch der Innenhof waren dann in der Nachmittagssonne ein gemütlicher Treff für künftige Kolleginnen und Kollegen, für die Lehrkräfte der Fachschulen, für die Eltern und die Vertreter der Ausbildungsbetriebe zu gemütlichen Gesprächen.

Kulinarisch hatten „McDonalds“ und das Stadthallenrestaurant „Rondeau“ für kleine Stärkungen gesorgt, die Firma „Teinacher“ sorgte nicht nur für die Getränke, sondern mit einem 500-Euro-Scheck für die Ausbildung für gute Stimmung bei den Anwesenden. Das war auch an der großen Fotowand zu bemerken, wo sich die Besucher mit Freunden, Partnern, Lehrern und Eltern ablichten lassen konnten.

Dort sah man stets lachende Gesichter, die gute Laune steckte wohl gegenseitig an: Die erfolgreichen Absolventen ebenso wie den Fotografen Tobias Schwerdt, wobei die Fröhlichkeit und gute Stimmung in diesem Falle auf Gegenseitigkeit beruhten.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 17.08.2019