Datenautobahn gibt Gas – Brücke bremst

Glasfaserausbau (Fibernet), Leerstandsmanagement des Hockenheimer Marketing Vereins und Sanierung der Rheinbrücke nach Speyer waren die beherrschenden Themen beim Unternehmensempfang der Stadt. Oberbürgermeister Dieter Gummer (Bild) begrüßte zu der jährlichen Veranstaltung rund 150 Vertreter von örtlichen Unternehmen in der Stadthalle, führte in die drei Hauptthemen ein und streifte weitere aktuelle Maßnahmen in der Rennstadt. So sei aufgrund von Gas- und Kanalbauarbeiten der Umbau der Oberen Hauptstraße erforderlich. Geplant sei, die Straße in den nächsten drei Jahren für insgesamt 4,7 Millionen Euro in sechs Bauabschnitten umzugestalten. Los gehen soll es Mitte Mail mit dem Teilstück zwischen Walldorfer Straße und „Eichhorn-Parkplatz“. Die Sorgen von Gewerbetreibenden, dass Kunden der Weg in die Innenstadt abgeschnitten werde und die Interessen der Anwohner nehme man ernst, so Gummer. Deshalb finde am Montag, 7. Mai, 19 Uhr, eine Informationsveranstaltung statt: „Wir wollen informieren und Hinweise aufnehmen.“

Das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) komme gut voran. Gummer wies in diesem Zusammenhang auf den „Tag der offenen Baustelle“ von Regierungspräsidium und Verwaltung am Samstag, 30. Juni, von 9 bis 15 Uhr hin. Vom 20. bis 22. Juli findet der Formel-1-Grand Prix auf dem Hockenheimring statt. Letzmals? Gummer dazu: „Wir wissen es noch nicht. Der bestehende Vertrag endet, eine neue Vereinbarung gibt es noch nicht. Der Kartenverkauf 2018 läuft gut – das ist die positive Botschaft.“

Glasfaser noch 2018 im Gebäude

Beim Thema „Digitalisierung, Wirtschaft 4.0, Giganetz“ erinnerte Wirtschaftsförderer Donald Pape an die ersten Gespräche der Stadt mit Unternehmen im Jahr 2011 – obwohl „Telekommunikation“ eine klar definierte Zuständigkeit des Bundes sei. Nachdem vielfach, so auch in Hockenheim, ein sogenanntes Marktversagen von unabhängiger Stelle nachgewiesen worden sei, seien zahlreiche Kommunen, so auch die Rennstadt, in die Bresche gesprungen, um alles Mögliche dafür zu tun, dass die örtlichen Unternehmen möglichst optimale Rahmenbedingungen haben. Im Zuge des aktuellen Pilotprojekts baue die Stadt nun gemeinsam mit dem Zweckverband in weiten Teilen des Talhauses Glasfaser bis an die Grundstücksgrenzen der Firmen. Das Netz soll in diesem Jahr umgesetzt und betriebsbereit sein. Pape: „Wer mag, hat noch im Jahr 2018 Glasfaser in seinem Gebäude und damit das Giganetz bis ins Unternehmen.“