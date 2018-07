Anzeige

Am letzten Angeln der Jugend vor der verdienten Sommerpause nahmen nur acht Jungangler bei strahlendem Sonnenschein teil, was auch der frühen Aufstehzeit geschuldet sein mag. Geangelt wurde von 9 bis 12 Uhr am Baggersee in Wiesental – ein schönes, aber auch anspruchsvolles Gewässer, heißt es in einer Pressemitteilung des Angelsportvereins 1920.

Erfolgversprechend ist hier eher das Posenangeln, eine Methode, die auch die Jugendlichen an die eigenen Grenzen bringen kann. Zum Glück hatte am Ende aber jedes Kind etwas an der Angel gehabt. Durchgesetzt hat sich David Marker mit 2906 Gramm. Konsequent und hochkonzentriert fischte er mit einer bis zu 14,5 Meter langen Route. Den zweiten Platz holte sich Luca Dorn mit 2039 Gramm und Dritter wurde Tim Schotter mit 1827 Gramm.

Zum Abschluss ging es für die Kinder ins Anglerheim, wo Barbara Schäfer bereits mit leckeren Schnitzeln und Nudeln auf die hungrigen und erfolgreichen Nachwuchsfischer wartete. dl