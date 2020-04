David Schwab sammelt für Bedürftige

Gerade in der Zeit vor Ostern muss die Seelsorgeeinheit Hockenheim neue Wege gehen, um ihrem pastoralen und liturgischen Auftrag gerecht zu werden. Das stellt sie vor eine große Herausforderung, aber auch Chance, heißt es in einer Pressemitteilung. Die pastoralen Mitarbeiter versorgen die Gemeinden schon seit Beginn der Kontaktsperre mit Impulsen und Aktionen.

Unter anderem durch die Aktion „Ostersteine“, bei der bemalte Steine mit Hoffnungsbotschaften in die Kirchen gebracht werden können, zeigen die Menschen Solidarität und Gemeinschaft. In dieser Zeit gibt es aber auch in den Gemeinden Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt.

Eine Idee brachte David Schwab ein, der mit drei weiteren Studenten der Katholischen Hochschule Freiburg gerade sein Praxissemester im Rhein-Neckar-Kreis absolviert: Gemeinsames Ziel ist es, die Kirche als Ort der gelebten Nächstenliebe auf besondere Weise sichtbar zu machen. Seit Palmsonntag setzen Schwab und sein Mentor, Gemeindereferent Thorsten Gut, eine Spendenaktion für die Seelsorgeeinheit um. Sie rufen dazu auf, Tüten mit unverderblichen Essensspenden und Hygieneartikeln für Bedürftige zu spenden.

Als zentraler Abgabeort steht die katholische Kirche St. Georg offen. Schwab hat durch diese gelungene Vernetzung Verbindung zu betroffenen Personen und kann so persönlich dafür Sorge tragen, dass diese solidarische und wertschätzende Idee nicht nur Gaben, sondern auch Segen bringt. zg

