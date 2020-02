Defekte Laternen führen Hinweisliste an

Von Sandra Kettenmann

Umgeworfene Zaunteile, verstopfte Hundetoiletten oder klackernde Pflastersteine - die „Mängelmeldungen“ auf der Homepage der Stadt Hockenheim sind vielfältig. Auf Initiative der Freien Wähler Vereinigung wurde dieses digitale Hinweisportal im Juli 2018 eingerichtet. Und in den eineinhalb Jahren haben die Hockenheimer darüber schon etliche Nachrichten an die Stadt gesendet und auf insgesamt 174 Missstände hingewiesen.

Diese Meldungen erreichen das Sekretariat des Fachbereichs Bauen und Wohnen. Von dort aus werden sie an die zuständigen Stellen wie den Bauhof oder die Stadtwerke weitergeleitet. Hinweise können zudem über das Kontaktformular auf der Stadthomepage direkt aufgegeben werden. Diese laufen dann bei der Zentrale ein und werden, wie auch entsprechende Telefonanrufe, an die zuständigen Bereiche weitergeleitet.

Bürger melden vor allem defekte und beschädigte Straßenlaternen. Um die 40 dieser Hinweise gab es in den vergangenen eineinhalb Jahren. Die zweitmeisten Beanstandungen gab es zu Müllablagerungen. Hierzu gingen 32 Informationen bei der Stadtverwaltung ein. Von Sperrmüll, illegal entsorgten Autobatterien bis hin zu überfüllten Mülleimern und der Verschmutzung durch Zigarettenreste auf einem Spielplatz.

Koordination ist alles

Auch das Grün der Stadt beschäftigt die Melder. Neun Hinweise bezogen sich auf morsche Äste und abgestorbene Bäume, Unkraut und wuchernde Büsche, die bis auf den Gehweg reichen.

„Der Mängelmelder ist ein hilfreiches Angebot. Er ist eine gute Ergänzung zu den bereits bestehenden Maßnahmen der Stadt, um die Sauberkeit in Hockenheim weiter zu verbessern. Manche der eingehenden Meldungen sind hilfreich, weil noch nicht bekannt. In anderen Fällen sind gemeldete Verunreinigungen aber bereits davor entdeckt und beseitigt worden. Alles in allem ist der Mängelmelder also durchaus eine Bereicherung“, bestätigt Christian Stalf, Pressesprecher der Stadt.

Ein Großteil der Hinweise landet beim Fachbereich Bauen und Wohnen, der bei Müllablagerungen und verstopften Kanaldeckeln die Hebel in Gang setzt. Um defekte Straßenlaternen kümmern sich die Stadtwerke und bei Pflanzenangelegenheiten ist die Stadt- und Umweltplanung für das Grünflächenwesen zuständig. Die Stabstelle für Feuerwehrangelegenheiten kommt bei abgemeldeten oder defekten Autos, die auf öffentlichen Plätzen abgestellt wurden, zum Einsatz.

Die fehlende Eins

Gab es Hinweise, die besonders in Erinnerung geblieben sind? „Richtig skurrile oder überraschende Einsätze sind mir persönlich nicht bekannt und den Kollegen von den einzelnen Stellen auch nicht“, so Christian Stalf und ergänzt: „Die Meldungen gleichen sich im Wesentlichen alle, wobei zwei erwähnenswert sind: Die Einschätzung einer Person, wonach die Umsetzung der zum damaligen Zeitpunkt neuen Homepage nicht gelungen sei, war für uns überraschend. Mit einer solchen Meldung über den Mängelmelder haben wir nicht gerechnet. Dieser vermeintliche Mangel beschreibt eine stark subjektiv geprägte Meinung. Die Seite wurde damals nach neuesten Erkenntnissen der Nutzergewohnheiten gestaltet. Daher gehen wir davon aus, dass diese Meldung eher der noch nicht eingetretenen Gewöhnung an die neue Homepage geschuldet war als tatsächlichen Programmierfehlern. Die zweite Meldung ging bei uns im Juli 2019 ein. Der Bürger meldete eine fehlende Eins in der Zahl ,125‘. Diese bezog sich auf die Beschilderung zum Jubiläumsjahr. Sie wurde umgehend ersetzt und zeigt, dass sich die Bevölkerung mit der Jubiläumsbeschilderung beschäftigt hat.“

