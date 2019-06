Dem Berggeist Rübezahl in seinem bewaldeten Reich auf der Spur

Nach etlichen Reisen in mediterrane Gefilde war der Sozialverband (SoVD) jüngst in das Tschechische Riesengebirge an der polnischen Grenze gereist. Die 700 Kilometer lange Fahrt wurde im Bus zurückgelegt. Nach zehn Stunden erreichte die Gruppe „Pec Pod Snezkou“, am Fuße der Schneekoppe, heißt es in einer Pressemitteilung. Am folgenden Tag stand ein Ausflug nach Hradec Kravole (früher Königgrätz) auf dem Programm.

Begleitet wurde der Ausflug von einer einheimischen Reiseführerin, die auch an den folgenden Urlaubstagen mit der Gruppe unterwegs war und die Reisenden mit Wissenswertem versorgte. Die Stadt liegt am Oberlauf der Elbe im Vorland des Riesengebirges, ist Universitätsstadt und Bischofssitz und eine der ältesten Städte Böhmens. Die Reisenden konnten bei einer Fahrt mit der Kleinbahn durch die Altstadt, oder auf Schusters Rappen, jede Menge Sehenswürdigkeiten besichtigen.

Das Hotel bot zwar vielerlei Möglichkeiten, um einen angenehmen Tag zu verbringen, wie das Hallenbad, die Sauna, den Fitnessraum, die Kegelbahn oder die schöne Aussicht im 18. Stockwerk, andererseits wollten die Reisenden möglichst viel von der Gegend sehen. Allgegenwärtig war Berggeist Rübezahl in Form von kleinen und großen Holzfiguren.

Blick über die Moldau

Das Highlight der Woche war die Fahrt nach Prag, der tschechischen Hauptstadt. Diese Idee hatten auch viele andere, denn die Altstadt war mit Reisenden aus aller Welt bevölkert. Auf der Karlsbrücke herrschte ein Andrang wie zu den besten Zeiten des „Hockenheimer Mai“, heißt es in der Mitteilung. Beim Blick über die Moldau war die „Prager Burg“ zu sehen. Nachdem sich die Reisenden den Weg durch den Altstädter Ring gebahnt hatten, konnte das „Altstädter Rathaus“ betrachtet werden, das im Jahre 1338 als Sitz der Selbstverwaltung der Altstadt errichtet wurde. Den ältesten gotischen Teil des Komplexes bilden ein Turm mit einer Erkerkapelle und die einzigartige Aposteluhr, auf der zu jeder vollen Stunde zwölf Apostel erscheinen.

Weil das Reiseziel im „Dreiländereck“ Deutschland-Tschechien-Polen lag, boten sich Fahrten in die Nachbarländer an. Zunächst ging es in den Kurort Oybin in der Oberlausitz. Hier machten die Reisenden eine Fahrt mit einer alten Schmalspur-Dampflokomotive, danach folgte ein kurzer Abstecher nach Zittau. Der letzte Urlaubstag war einer Fahrt nach Polen, und zwar nach Jelenia Gora (deutsch: Hirschberg), vorbehalten. Die Reisegruppe konnte eine schön restaurierte Altstadt besichtigen. Zu Hause angekommen konnten die Reisenden auf bleibende Eindrücke, kulturelle Erlebnisse, eine erweiterte Allgemeinbildung sowie auf eine hervorragende Urlaubsreise zurückblicken.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.06.2019