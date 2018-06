Anzeige

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass der gebürtige und auch stets bekennende Hockenheimer mit einem attraktiven Fachvortrag in der Reihe unserer Kolpings-Jubiläumsveranstaltungen einen medizinischen Höhepunkt setzt,“ informiert die Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Stephanie Simons, und fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Thomas Schreyer war selbst früher bei uns in der Hockenheimer Jungkolping-Gruppe aktiv.“

Vom Fußballer zum Mediziner

Chefarzt Dr. Schreyer, der im Jahre 1978 am Hockenheimer Gauß-Gymnasium sein Abitur ablegte, wird in seinem Referat in seiner Heimatstadt auf die grundsätzlichen Fragen: „Was steckt hinter Knie- und Hüftschmerzen“ eingehen, was konsequenterweise zu der Frage führt „Was kann getan werden.“

Zu dieser Veranstaltung der Kolpingfamilie sind alle Interessierten eingeladen, die Veranstaltung beginnt am Montag, 18. Juni, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Christophorus, der ehemaligen Festhalle, der Eintritt ist frei. ba

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 12.06.2018