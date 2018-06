Anzeige

Die beiden Jugenddirigenten der Stadtkapelle, Alexander Six und Sarah Jakob, besuchten mit Musikern des Jugendorchesters die Hartmann-Baumann- und die Hubäckergrundschule, um den Drittklässlern die im neuen Schuljahr startende Bläser-AG vorzustellen.

Bei der Bläser-AG handelt es sich um eine günstige Möglichkeit, ein Blasinstrument oder Schlagzeug zu erlernen und nebenbei erste Orchestererfahrung zu sammeln. Dabei haben die Kinder jede Woche eine Gruppenstunde bei ihrem Leiter Thomas Fritzler und zu zweit Instrumentalunterricht bei einem ausgebildeten Lehrer. Mit einem kleinen Theaterstück über die dicke Tuba, die endlich auch einmal ein Solo spielen möchte, wurden den erwartungsvollen Kindern die verschiedenen Mitglieder eines Orchesters vorgestellt.

Danach war es soweit: Die Kinder durften die Instrumente selbst ausprobieren. Sie taten dies mit viel Eifer und schon bald waren in den Schulen die ersten Töne zu hören. Selbstverständlich dürfen die Teilnehmer am Anfang der Bläser-AG nochmals alle Instrumente testen, um das für sie am besten geeignete Instrument zu finden. zg