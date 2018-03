Dem Wolf fehlt Kultur

Anzeige

Das Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek Hockenheim beschäftigt sich am Samstag, 3. März, 10.30 Uhr, mit der Geschichte „Der kultivierte Wolf“ von Becky Bloom. Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und interessierte Erwachsene erfahren dann mehr über dieses außergewöhnliche Tier. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

„Der kultivierte Wolf“ ist auf der Wanderschaft. Eines Tages kommt er in eine kleine Stadt. Er ist ausgesprochen hungrig und hofft, in der Nähe des Bahnhofs Beute machen zu können. Als er über einen Zaun blickt, sieht er ein Schwein, eine Ente und eine Kuh, die in der Sonne sitzen und lesen.

Brüllend rennt er auf die Tiere zu. Die Hasen und die Hühner, die auch auf dem Hof leben, rennen schreiend davon und versuchen sich in Sicherheit zu bringen.