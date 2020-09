Demenz-WG präsentiert Gewinnzahlen in der ARD

Hockenheim/Hamburg.Die Deutsche Fernsehlotterie macht am Sonntag, 20. September, um 19.15 Uhr und 19.59 Uhr in ihrer Gewinnzahlenbekanntgabe in der ARD auf die Woche der Demenz und die Wohngemeinschaft im Liliane-Juchli-Haus für demenzkranke Menschen aufmerksam. Erwerb und Ausstattung der WG konnten durch den Losverkauf der Soziallotterie mit 289 000 Euro gefördert werden. Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Fernsehlotterie allein in Baden-Württemberg 9 Millionen Euro für 77 soziale Projekte gemeinnütziger Organisationen bereitgestellt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Woche der Demenz findet rund um dem internationalen Welt-Alzheimertag statt, der am 21. September ist. Das diesjährige Motto „Demenz – wir müssen reden!“ soll dabei helfen, über Demenzdiagnosen zu reden und Stigmata und Vorurteile abzubauen. 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind an einer Demenz erkrankt.

„Die Woche der Demenz ist so wichtig, weil wir immer wieder über Demenz hören, selbst aber kaum Begegnungen mit demenzkranken Menschen haben. Diese Woche kann helfen, dass man beispielsweise seinen Nachbarn anspricht, der einen demenzkranken Verwandten hat, und so ein Miteinander entstehen kann“, sagt der Pflegedienstleister der Demenz-WG, Micha Böbel.

Angehörige quasi mit zu Hause

Die WG für demenzkranke Menschen der Kirchlichen Sozialstation bietet diesen Personen in zentraler Lage die Möglichkeit, soweit es geht selbstbestimmt zu leben. „Wichtig bei der Arbeit hier in der Demenz-WG ist uns, den Alltag mit den dementen Menschen zu gestalten und sie daran teilhaben zu lassen, wo sie noch gut teilhaben können“, so WG-Leitung Marina Pretli. „In unserer Demenz-WG leben acht demenzkranke Menschen in ihrer gemieteten Wohnung zusammen. Der Pflegedienst ist rund um die Uhr präsent. Die Angehörigen haben auch einen Schlüssel, sind also quasi mit zu Hause in dieser Wohngemeinschaft“, ergänzt Böbel. Am Wochenende präsentieren Marina Pretli und Micha Böbel zusammen mit Karin Kimling, deren Mutter in der WG lebt, die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie in der ARD.

„Indem wir unsere Gewinnzahlen von Menschen aus den von uns geförderten Einrichtungen präsentieren lassen, rücken wir diejenigen in den Vordergrund, die sich für andere engagieren. Darüber hinaus zeigen wir, was unsere Mitspieler durch ihren Einsatz bewirken. Jeder, der sich für ein solidarisches Miteinander in unserer Gesellschaft stark macht, ist ein Gewinn“, betont Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie, die auch Akteur der Nationalen Demenzstrategie der Bundesregierung ist. Dank ihrer Mitspieler erzielte die Deutsche Fernsehlotterie von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von über 2 Milliarden Euro. Damit konnte sie mehr als 9300 Projekte fördern. zg

