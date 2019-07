Den Anstand zu Grabe getragen

Es gibt im deutschen Strafrecht den schönen Begriff des Mundraubs: Mal am Wegesrand eine Kirsche gepflückt, das ruft kaum die Staatsgewalt auf den Plan. Den ganzen Baum mitzunehmen hingegen schon, in diesem Fall ist die Grenze zum Diebstahl keine fließende.

Wobei es beim normalen Diebstahl ohnehin keine Grenze gibt – im Supermarkt erfüllt schon eine entwendete Kleinigkeit den Straftatbestand. Was eigentlich einem jeden Menschen hierzulande bekannt sein dürfte, zumal wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat. Man spricht dann von Lebenserfahrung, meist mit dem Satz goutiert: „Das hättest du dir aber denken können.“

Womit wir beim Thema angelangt wären, eine Gegebenheit, die Florist Michael Heinzmann noch jetzt voller Unverständnis kommentiert. Was war geschehen? Nun, er hatte Blumen auf den Friedhof gebracht, die von den dortigen Gärtnern eingepflanzt werden sollten. Das war freitags und als sich am Montag die Gärtner an die Arbeit machen wollten, war gut die Hälfte der Pflanzen verschwunden. Unfassbar.

Gelegenheit macht Diebe

Die Pflanzen standen nicht schmuck und aufgereiht parat, so dass man vermuten könnte, sie hätten geradezu darum gebettelt entwendet zu werden, nein, sie standen auf einem großen Pflanzwagen, ruhten in Wasserwannen, damit sie das Wochenende über nicht dürsten. Mit anderen Worten – selbst einem Laien hätte klar sein müssen, dass sie noch verwendet werden, nicht zur Mitnahme gedacht sind. Und auch die potenzielle Ausrede, man habe gedacht das könne weg, lässt Heinzmann nicht gelten: Es war offensichtlich, dass die Pflanzen der weiteren Verwendung harrten. Und die hieß eben nicht Diebstahl. Apropos, auf rund 300 Euro schätzt der Florist den Schaden und das ist wahrlich kein Pappenstiel.

Was an der Geschichte besonders stört – sie spielt auf dem Friedhof. Kein Dieb, dem der Sinn nach Beute steht, verirrt sich auf solch ein Gelände, nur um anschließend zu schauen, wo er die Beute auf dem Schwarzmarkt los wird, bevor sie ihm verwelkt. Nein, hier kommen nur Gelegenheitsdiebe in Frage, Menschen mit einer ausgeprägten Selbstbedienungsmentalität, die wahrscheinlich noch nicht einmal das schlechte Gewissen quält, weil ihnen jedes Unrechtsbewusstsein fehlt.

Heinzmann, der übrigens keine Anzeige erstattet hat, „die Polizei hat Besseres zu tun“, hat Ähnliches schon erlebt. Als er beispielsweise auf dem Friedhof Blumen pflanzen wollte, es ihm noch an Erde mangelte und er sich anschickte diese zu holen – zack – war bei seiner Rückkehr eine Kiste Pflanzen verschwunden. Auch eine Gelegenheit, die Diebe formte.

Leider eine Geschichte ohne Moral, man führe sich nur das Bild des typischen Friedhofbesuchers vor Augen, mit Gießkanne und Kleinschaufel, dann wird einem klar, was die To-Go-Mentalität mit der Gesellschaft angerichtet hat, dass der Anstand verlorenging. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 06.07.2019