Den Atem im Nacken

Tagtäglich werden wir mit dem Wort Corona konfrontiert, haben unsere Gewohnheiten der Situation angepasst. Einkaufen ist eher zu einem lästigen Ereignis geworden – aber nicht wegen der Maske, die für diese kurze Zeit ein eher kleines Problem darstellt. Es sind vielmehr die Mitmenschen, die sich immer wieder rücksichtslos zeigen.

Da ist beispielsweise die ältere Dame, die mich beim Griff zu den Tomaten wohl einfach umgestoßen hätte, wäre mein Stand weniger fest gewesen. Warum? Gute Frage – schließlich sind wenige Minuten später noch immer genug Tomaten im Regal – und kein anderer Mensch steht davor.

Kopfschüttelnd gehe ich weiter, nach Diskussionen mit der Frau ist mir nicht zumute. Dafür fällt sie mir kurze Zeit später im Supermarkt noch einmal auf: Eine andere Kundin beschwert sich bei ihr, dass sie doch bitte Abstand halten solle. Ein Lächeln kann ich mir nicht verkneifen – unter der Maske sieht es ja sowieso niemand.

Anderer Tag, gleicher Supermarkt: Meine Waren liegen schon auf dem Band an der Kasse. Ein Mann stellt sich hinter mich, will nur seinen Leergut-Bon einlösen. Es sei erwähnt, dass ich immer mal andere Kunden an der Kasse vorlasse, wenn sie viel weniger Ware haben als ich selbst.

Doch mit seinem Benehmen hat der Mann seine Chance schnell vertan. Laut schnaufend steht er hinter mir, so dass ich seinen Atem in meinem Nacken trotz der Maske spüre. 1,5 Meter Abstand? Nix da, vielleicht 30 Zentimeter. Dabei sollte Rücksichtnahme – nicht nur in diesen Zeiten – doch kein Problem darstellen und Höflichkeit schon gleich gar nicht.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 12.09.2020