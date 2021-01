Den Opfern ihre Namen und ihre Würde zurückgeben

Am 22. Oktober 2020 jährte sich zum 80. Mal die Verschleppung der Jüdinnen und Juden Badens in das Internierungslager Gurs in Frankreich. Nach einer Gedenkfeier in der evangelischen Kirche trafen sich die Teilnehmer am Gurs-Gedenkstein, wo Jugendliche die Namen der 55 jüdischen Menschen mit Hockenheimer Wurzeln, die nach Gurs deportiert wurden, vorlasen. 19 von ihnen starben bereits in den Internierungslagern in Frankreich, 25 weitere wurden ab 1942 von Gurs in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und ermordet, elf Menschen überlebten die „Vorhölle Gurs“, wie der Arbeitskreis jüdische Geschichte mitteilt.

„Mit der Lesung der Namen der Deportierten gaben wir ihnen auch ihre Würde zurück. Die Würdigung der Opfer und die Nennung ihrer Namen beweisen, dass es den Nazis letztlich nicht gelungen ist, neben ihrem Leben auch die Identität ihrer Opfer zu nehmen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach dem Lesen der Namen läuteten zum ersten Male die Glocken der Hockenheimer Kirchen für ihre jüdischen Mitbürger.

Am Holocaustgedenktag, 27. Januar, erinnert der Arbeitskreis einmal mehr an Sarah Mayer geborene Lußheimer, Lazarus Lußheimer, Sophie Weil geborene Lußheimer, Samuel Sigmund Lußheimer, Jeanette Halle, Robert Hockenheimer, Theodor und Daniel Krämer, Rosa Ellinger geborene Hockenheimer, Flora Hockenheimer, Leopold Hirsch, Flora Hirsch, Charlotte Adelsberger geborene Neu, Klara Sophie Hockenheimer geborene Kaufmann, Emma Löwe geborene Wolf, Ferdinand Berg, Amalie Guggenheim geborene Wallerstein, Siegmund Siegel, Kai und Karl-Heinrich Bodenheimer. Sie verstarben bereits in den Internierungslagern in Frankreich.

Von den nach Gurs verschleppten Jüdinnen und Juden wurden ab 1942 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und ermordet: Bertha Bodenheimer geborene Hockenheimer, Hermine Hockenheimer, Hermann Maier, Johanna Bär geborene Wallerstein, Selma Hockenheimer, Frieda Adelsberger, Wilhelm Adelsberger, Gerda Kaufmann geborene Fleischhacker, Ingeborg Charlotte Baumgarten, Regina Baumgarten geborene Durlacher, Ludwig Baumgarten, Ludwig Kaufmann, Erna Lußheimer, Erna Halle, Margarethe Oppenheimer geborene Krämer, Mathilde Simon, Anna-Johanna Hockenheimer, Helene Friedmann geborene Krämer, Wilhelm Heinsheimer, Klara Hockenheimer geborene Meyerhof, Gustav Lehmann, Beatrix Klara Kaufmann geborene Simon, Mathilde Simon, Eduard Weil, Elise Oppenheimer geborene Lehmann.

Die „Vorhölle“ Gurs konnten überleben: Albert Fischer, Betty Fischer, geborene Hockenheimer, Henriette Friedmann geborene Adelsberger, Bianca Levy geborene Hirsch, Bella Maier geborene Wallerstein, Bertha Maier, Ludwig Maier, Selma Wunsch geborene Levy, Alice Hockenheimer geborene Hamel, August Mayer und Jakob Löwe.

Vermächtnis einer Überlebenden

Der Arbeitskreis verweist auf das Vermächtnis von Lucie Adelsberger: „Wenn Hass und Verleumdung leise keimen, dann, schon dann heißt es wach und bereit zu sein.“ Lucie Adelsberger, die Tochter des Hockenheimer Juden Isidor Adelsberger und Rosa Lehmann, erwarb 1925 den Facharzttitel für Innere Medizin und 1926 den Facharzttitel für Kinderheilkunde. Sie war Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde. Zusätzlich zu ihrer Praxistätigkeit in Berlin arbeitete Lucie Adelsberger ab November 1927 am renommierten Robert-Koch-Institut (RKI).

Dr. Lucie Adelsberger wurde am 17. Mai 1943 von Berlin nach Auschwitz deportiert. Dort erhielt sie die Häftlingsnummer 45 171. Sie musste im „Zigeuner- und Frauenlager“ von Birkenau als Häftlingsärztin arbeiten. Im Januar 1945 gehörte sie zu jenen, die bei der Auflösung des Lagers Auschwitz auf einen der sogenannten Todesmärsche geschickt wurden. Sie erreichte das KZ Ravensbrück und wurde in dessen Außenlager Neustadt-Glewe am 2. Mai durch alliierte Soldaten befreit.

1956 schrieb sie in ihrem auf Deutsch erschienenem Buch „Auschwitz – Ein Tatsachenbericht“ folgendes Vermächtnis: „dass mich Auschwitz nicht schwächer, sondern viel stärker gemacht hat, und dass ich zwar die Schlechtigkeit der Menschen in ihrem tiefsten Tief gesehen habe, mehr als ich ahnte, aber doch wieder an das Positive glaube und mehr denn je an Gott, trotz allem, und das Leben bejahe, mehr denn je . . .“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 27.01.2021