Den Wagen desinfizieren muss der Kunde selbst

Von Sandra Kettenmann

Wer nicht zur Risikogruppe gehört und von der Nachbarschaftshilfe oder Freunden mit Lebensmitteln und anderem versorgt wird, kann es kaum vermeiden, einen Einkaufsmarkt zu betreten. Dabei setzt man sich und seine Mitmenschen potenziell der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus aus.

Unser Leser Georg Kahl hat in einer Mail an die Redaktion verschiedene Handhabungen in den Supermärkten und Discountern geschildert und darum gebeten, darüber zu berichten. Wir haben uns daraufhin fünf Geschäfte genauer angeschaut und uns ein Bild von den Hygienemaßnahmen gemacht.

In der Mittagszeit ist auf den Besucherparkplätzen rund um die großen Märkte viel los. Auch die Polizei ist vor Ort und sieht nach dem Rechten. Vor dem Rewe-Markt haben die meisten Kunden ihren Mundschutz noch unter das Kinn geklemmt. Beim Eintreten wird dieser über die Nase gezogen - vorbildlich. Die Kassierer tragen ebenfalls eine Mund- und Nasenbedeckung hinter der Plexiglasscheibe, aber keine Handschuhe. Im Gegensatz zu anderen Märkten herrscht bei Rewe keine Einkaufswagenpflicht und man kann den Markt ohne Einschränkungen betreten.

Es ist ausreichend Platz, um anderen Kunden problemlos aus dem Weg zu gehen. Auf dem Boden vor dem Kassenbereich sind Abstandsmarkierungen angebracht, die Kunden halten sich daran. Allerdings fällt gleich zu Beginn auf: Bei unserem Besuch fehlt es an Desinfektionsmittel. Auf Nachfrage antwortet ein Mitarbeiter: „Wir desinfizieren die Wagen einmal am Tag. Die Kasse schaffen wir nicht nach jedem Kunden. Aber wenn Zeit dazwischen ist, desinfizieren wir auch die. Für die Kunden hängt ein Desinfektionsmittelspender bei der Getränkerückgabe. Ist der leer, sagen Sie bitte bei den Kollegen an der Kasse Bescheid.“

Maske oder Visier?

Bei Lidl vertraut man auf die Verantwortung der Kunden. An der Wagenausgabe hängt eine große Box mit Desinfektionsmittel und Tüchern zum Reinigen der Handgriffe. Von beidem ist genug da, so dass sich jeder Kunde daran bedienen kann. Auch hier klemmen die Mund- und Nasenmasken noch unter dem Kinn und werden erst beim Eintreten nach oben gezogen.

Nach gut 20 Minuten mit Maske merkt man, wie warm es unter der Bedeckung wird und wie schwer einem das Atmen fällt. Einige Marktangestellten tragen deshalb keinen Stoff um die Mundpartie, sondern ein Visier an der Stirn, das über das ganze Gesicht reicht. Diese Form der Maskenpflicht ist ebenfalls zulässig und sei gerade bei längerem Tragen angenehmer, berichtet eine Mitarbeiterin auf Nachfrage.

Die Kunden halten sich auch hier an den nötigen Abstand. Sogar beim Plausch in den Gängen steht man nicht eng beieinander, sondern gönnt sich und dem Gegenüber den nötigen Platz.

Mehr Sicherheitsvorkehrungen gibt es hingegen beim Drogeriemarkt dm. In regelmäßigen Abständen hört man die Mitarbeiterin an der Kasse sagen: „Bitte nur mit Einkaufswagen eintreten!“ Der Eingang ist beengt, so dass sie jeden Kunden im Blick hat. Daneben steht ein großes Schild mit der Bitte, den Markt nur mit einem Wagen zu betreten, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in dem Drogeriemarkt aufhalten. Auch hier stehen Desinfektionsmittel und Tücher zum Reinigen der Wagengriffe bereit.

Im Gegensatz zu Rewe und Lidl tragen hier die Mitarbeiter zusätzlich zum Schutz im Gesicht noch Handschuhe. Auffällig ist die Trennfolie an der Kasse. „Wenn beide Kassen gleichzeitig geöffnet sind, kann der nötige Abstand nicht mehr eingehalten werden“, erklärt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage. Die Folie trenne die Kunden im Kassenbereich voneinander und sorge für den nötigen Schutz.

Plötzlich bleibt die Tür zu

Die Einlasskontrolle sieht beim Discounter Aldi etwas anders aus. Ein Kunde nach dem anderen betritt den Supermarkt und plötzlich schließt sich die Eingangstür - und sie öffnet sich nicht mehr. Ein Hinweis an der verschlossenen Tür weist darauf hin, dass bei zu vielen Kunden im Ladengeschäft ein Einlassstopp gilt, bis genügend Personen den Supermarkt verlassen haben.

Vor der Tür bildet sich eine Warteschlange. Abstand wird gehalten, wenn auch nicht ganz klar ist, ob es zum Vordermann genau eineinhalb Meter sind. Die Kunden werden ungeduldig und nach einigen Minuten reicht die Warteschlange bis auf den Parkplatz. Nachdem einige Käufer den Supermarkt verlassen haben, gleiten die Türen auseinander und man kann eintreten. Es gilt keine Wagenpflicht und es steht auch kein Desinfektionsmittel bereit. Auf Nachfrage, ob und wie oft die Einkaufswagen gereinigt werden, antwortet eine Mitarbeiterin mit: „Die werden nicht desinfiziert.“ Dafür tragen die Mitarbeiter Handschuhe und einen Gesichtsschutz, außer hinter der Kasse. Da klemmt das Stück Stoff unter dem Kinn der Kassiererinnen. Diese befinden sich aber hinter einer großen Plexiglasscheibe und schützen somit sich und auch ihre Kunden.

Bei Penny hingegen wird um die Benutzung eines Einkaufswagens gebeten. Das Desinfektionsmittel für die Griffe befindet sich am Servicepunkt, wenige Meter nach Betreten des Supermarktes. Die Mitarbeiter tragen einen Mundschutz, wie die Kunden auch - aber keine Handschuhe. Die Gänge in dem Markt sind recht eng, so dass ein nötiger Abstand weniger möglich ist, dafür gibt es ausreichend Platz an der Kasse. Wie bei allen Märkten halten sich die Kunden und die Mitarbeiter an die geltenden Regeln und Verordnungen.

Am Ende liegt es an jedem selbst, für den eigenen Schutz und den anderer zu sorgen und sich nicht mit den Händen, ob mit oder ohne Handschuhe, in das Gesicht zu fassen. Und trotz aller Vorsichts- und Schutzmaßnahmen ist eines nach dem Einkaufen - mit oder ohne Wagen - doch immer unerlässlich: Händewaschen.

Montag, 04.05.2020