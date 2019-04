Den weißen Sport näher kennenlernen

Mit einem großen Tennisfest feiert der Tennisclub Hockenheim (TCH) den Start in die Sommersaison und lädt alle Tennisinteressierten ein, dabei zu sein. Am Samstag, 27. April, haben alle Besucher der Anlage in der Dresdener Straße 3 die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports mit all seinen Facetten hautnah zu erleben und das vielseitige Angebot des TCH kennenzulernen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach der Eröffnung um 10 Uhr gibt der TCH einen umfangreichen Einblick in die erfolgreiche Jugendarbeit, beginnend mit Kleinkinderübungen, einem Kinder- und Erwachsenentraining sowie einem Doppel-Spaßturnier mit TCH-Jugendlichen. Damit verschafft der Verein den Gästen einen Überblick über die sportlichen Aspekte seiner Aktivitäten.

Weiter wird es ein Mixed-Turnier mit einem Ärzteteam des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg des Universitätsklinikums Heidelberg (Angelika-Lautenschläger-Klinik) geben, an der chronisch kranke Kinder von der Stiftung „Courage“ unterstützt werden.

Abgerundet wird das Programm durch Trainingseinheiten des Vereinstrainers Marian Voinea mit seinem Team. Dabei haben interessierte Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, an einem Schnuppertraining teilzunehmen oder sich in Probespielen zu testen. Darüber hinaus kann man mit einem speziellen Messgerät seine Aufschlagstärke ermitteln.

Langjährige TCH-Mitglieder werden geehrt werden, und auch das bei den Kleinsten beliebte Tenniswiesel lässt sich wieder sehen. Bei der Verpflegung mit Würstchen kommt mit dem „Green Eye“ auch eine aktuelle Neuerung im Grillwesen zum Einsatz, und natürlich werden auch Getränke Bier, Limonade und Kaffee und Kuchen angeboten.

Infostände stellen den TCH und den „Verein zur Förderung des Tennissports in Hockenheim“ vor. Die Hockenheimer Bevölkerung ist eingeladen. Mit seinem Tennisfest beteiligt sich der Verein am Aktionswochenende „Deutschland spielt Tennis“, mit dem der Deutsche Tennis Bund (DTB), die Landesverbände und Clubs in ganz Deutschland gemeinsam ein Zeichen für ihren Sport setzen.

110 000 neue Mitglieder gewonnen

Seit der Premiere im Jahr 2007, bei der bereits der TCH mitgemacht hat, haben jeweils bis zu 3000 Vereine an der deutschlandweiten Saisoneröffnung teilgenommen, mit kreativen Ideen und einem breitgefächerten Angebot rund 1,4 Millionen Besucher auf ihre Anlagen gelockt und mehr als 110 000 neue Mitglieder gewonnen.

Unvergessen ist auch die Aktion „Deutschland spielt Tennis“ im Jahr 2016, als der Badische Tennisverband die Aktion für Baden auf der Hockenheimer Tennisanlage eröffnete, erinnert die Pressemitteilung weiter.

Über diese Aktion kommt die Vorsitzende des TCH, Elfi Büchner, noch heute ins Schwärmen: „ Wir hatten damals im Vorstand ein umfangreiches Programm beschlossen, das wir auch mit zahlreichen Helferinnen und Helfern umgesetzt haben. Aber auch in den folgenden Jahren war das Programm nicht weniger aufwendig. Und auch im Jubiläumsjahr der 1250-jährigen Geschichte Hockenheims ist wieder ein attraktives Programm aufgelegt. Bleibt zu hoffen, dass es zu einigen Neuanmeldungen kommt, und die Marke von 500 TCH-Mitgliedern geknackt werden kann.“

Höhepunkt ist die Verlosung einer Mitgliedschaft im TCH für ein Jahr unter den Aufnahmeantragstellern. dtb/hee

Info: Weitere Informationen unter www.tc-hockenheim.de.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.04.2019