Wolfgang Reinhardt ist Kenner der Materie: Er ist landesweit als Referent für Schulen, Kindergärten und Vereine in diesem Bereich tätig. Dabei engagiert er sich besonders für Bodenbrüter und bedrohte Tierarten. Reinhardt ist in Altlußheim und Umgebung seit über 40 Jahren in der Biotoppflege aktiv. Er gehört dem Landesjagdverband an. Außerdem hat er gute Verbindungen zu BUND und Nabu. Darüber hinaus bringt er sich in der Gruppe ANAS (Aktiver Natur- und Artenschutz) der Lokalen Agenda 21 Hockenheim ein.

Alle Altersgruppen eingeladen

Interessenten aller Altersgruppen sind zur Auftaktveranstaltung „Unser Wald – für Jung bis Alt“ eingeladen. Der „Tag der Natur 2018“ findet vom Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, in Hockenheim statt. Ansprechpartnerin bei Fragen: Elke Schollenberger, Lokale Agenda 21 Hockenheim, Telefon 06205/21-209, E-Mail: e.schollenberger@hockenheim.de. zg

