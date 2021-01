Der „Badische Hof“ war eine Institution

Blättert man in dem vor über einem Jahrzehnt erschienenen Band „Hockenheim in unvergessenen Bildern“, erstellt von Alfred Rupp, Erich Losert und Manfred Christ, so findet man unter Kapitel fünf die örtlichen Gaststätten, von denen mittlerweile viele nur noch den Altvorderen vom Namen her bekannt sind.

Auf zwölf Seiten sind dort gut 20 Gaststätten und Wirtshäuser aufgeführt, von denen

...