Der Ehrgeiz von acht Teilnehmern siegt am Ende

Den Feldberg im Schwarzwald mit dem Fahrrad zu umrunden erscheint zunächst wenig reizvoll, vor allem wenn man an die Berge und die damit verbundenen Steigungen denkt. Natürlich geht‘s nicht ohne Steigungen, aber wenn man die richtige Route wählt, halten sich diese im Rahmen und man ist von dieser landschaftlichen Schönheit und dem Abwechslungsreichtum begeistert. Walter Köhler, der Wanderwart des Skiclubs, hat die viertägige Tour geplant, organisiert und durchgeführt und konnte eine Radgruppe von 17 Teilnehmern gewinnen, wie der Skiclub schreibt.

Ausgangspunkt war der Höhenluftkurort Hinterzarten. Bei Sonnenschein und idealen Temperaturen wurde der Titisee erreicht, wo der Tourismus zu spüren war – doch dies änderte sich bald, denn auf den weitläufigen Hochflächen des Südschwarzwaldes mit seinen beeindruckenden Weitblicken, konnten die Radler die Natur genießen. Auf dem „Bähnle-Radweg“, eine ehemalige Bahnstrecke, wurde Neustadt, Lenzkirch und Bonndorf erreicht. Von nun an ging es bergab, wäre da nicht ein „Verfahrer“ gewesen, der die Gruppe ins Tal und dann wieder die ganze „verlorene Höhe“ nach oben führte – wahrscheinlich gab es auch „Mordgedanken“ in der Gruppe, heißt es in der Mitteilung des Skiclubs scherzhaft.

Nach langer rasanter Abfahrt wurde das Wutachtal und Waldshut erreicht, wo die Wutach in den Hochrhein fließt. Das Landschaftsbild änderte sich komplett und war geprägt von sehenswerten Städtchen wie Tiengen, Waldshut, Laufenburg und Bad Säckingen, die mit ihren historischen Ortskernen zum Besichtigen einluden.

Tagesetappe wird erweitert

Der zweite Tag hatte es konditionell in sich. Da ein vorbestelltes Hotel kurzfristig absagte und das Ersatzhotel vom geplanten Tageszielpunkt noch entfernter lag, musste die Tagesetappe auf 100 Kilometer erweitert werden und das bei sommerlicher Wärme, Gepäck auf dem Fahrrad, kein E-Bike und zum Schluss noch ein heftiger Anstieg, da das Hotel auf einem Berg lag. Alle Teilnehmer hielten durch und waren nach einer Dusche und einer Mahlzeit wieder gestärkt.

Um dem Verkehrswahnsinn und die fehlenden Radwege von Basel zu entgehen, wurde die Variante über das Dinkelberg-Gebiet gewählt. Durch eine Hügellandschaft oberhalb von Lörrach, wo sich Wald, Wiesen und Felder harmonisch abwechselten, wurde das Markgräfler Land mit seiner Weinbergen und lieblichen Orten erreicht.

In dem historischen Städtchen Staufen wurde zum letzten Mal übernachtet. Noch deutlich sind die vielen Risse in den alten Häuserfassaden zu sehen, die durch undichte Erdwärmesonden hervorgerufen wurden.

Über Freiburg, mit seiner tollen Altstadt und dem Münster, wurde das Dreisamtal bis Kirchzarten aufwärtsgefahren. Hier konnte jeder Teilnehmer entscheiden, ob er die etwa 800 Höhenmeter mit der Höllentalbahn nach Hinterzarten oder mit dem Fahrrad über ein Seitental hochfahren will. Acht Radler entschlossen sich diese gewaltige Leistung mit 26 Kilometer ununterbrochener Aufwärtsfahrt und Steigungen bis zu 15 Prozent auf sich zu nehmen und das nach rund 260 Kilometer und 1700 Höhenmeter – der Ehrgeiz hatte gesiegt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 03.09.2020