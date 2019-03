Der Erhalt der Infrastruktur zehrt Mittel auf

Investitionen auf Rekordniveau, überwiegend finanziert durch einen Überschuss aus der laufenden Tätigkeit und einen Griff in die Rücklage, Schulden, die sich nur moderat erhöhen, und eine mittelfristige Finanzplanung ohne Zahlen – dennoch, die Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushaltsplan wurden überwiegend in Moll vorgetragen.

Markus Fuchs, CDU, bekräftigte den Willen, keine neuen Schulden machen zu wollen, doch das eigentliche Problem sind in seinen Augen nicht die Finanzen, sondern der Umstand, „dass Jahr für Jahr Gelder in Millionenhöhe nicht ausgegeben werden“. Grund hierfür sei der fehlende Wille zum Handeln. Der Reiterplatz ist ihm ein Beispiel, die Realschule ein anderes. Dass deren Sanierung nicht im Haushalt stehe, liege nicht nur am Geld, sondern auch an massiven Planungsproblemen.

CDU: Maßnahmen auf Prüfstand

Fuchs forderte erneut eine Haushaltsstrukturkommission, bei der alle geplanten Maßnahmen auf ihre Wichtigkeit hin abgeklopft werden sollen, der Mitteleinsatz koordiniert wird. Gleichzeitig forderte er, Instandhaltungsmaßnahmen ständig im Haushalt abzubilden, so dass es zu keinem Investitionsstau komme. Fuchs unterstrich die Bedeutung einer guten Kinderbetreuung. 13 Millionen Euro würden in den nächsten Jahren in die Schule am Kraichbach und die Hartmann-Baumann-Schule, weitere neun Millionen in die Kindergärten investiert. Er kritisierte, dass der von seiner Fraktion geforderte Kindergarten in der Oberen Hauptstraße nicht bedacht sei.

FWV: Radweg beleuchten

Gabi Horn (FWV) lobte zwar die positiven Zahlen des Haushaltsplans, gab jedoch zu bedenken, dass stetig die Rücklage geplündert werde. Zwar blieben die Schulden konstant, doch wenn alle geplanten Vorhaben in der Finanzplanung bis Ende 2022 umgesetzt würden, beliefe sich der Schuldenstand auf über 55 Millionen Euro. Sorge bereiten Horn die steigenden Ausgaben für den Unterhalt der Gebäude und baulichen Anlagen, die einen hohen Sanierungs- und Renovierungsbedarf hätten.

Dennoch investierte die Stadt in den kommenden Jahren, überwiegend in die Schulen und Kindergärten. Horn begrüßte, dass die geplante Wohnbebauung an der Albert-Einstein-Straße nun einem Kindergartenneubau gewichen sei, was auch der Beruhigung des sozialen Umfelds diene.

Bei dieser Gelegenheit lenkte sie den Blick auf die hohen Folgekosten, die durch Investitionen in die Kinderbetreuung erzeugt würden. Wichtig sei auch die Sanierung der Schulen, jährlich rund zwei Millionen Euro seien hierfür aufzubringen. Bedauerlich sei, dass die Mittel von 20 Millionen Euro für die Sanierung der Realschule im Haushalt nicht darstellbar gewesen seien.

Ähnliches gelte für die Straßensanierung – Obere und Untere Hauptstraße würden in Angriff genommen, für weitere Straßen fehle das Geld. Weiterhin ein Anliegen ist ihr eine Beleuchtung des Radwegs in Richtung Reilingen.

SPD: Sanierungsgebiet als Chance

Marina Nottbohm (SPD) stellte ihren Ausführungen die „fatale Entscheidung“ des Rats voran, von fünf Standorten für den städtischen Wohnungsbau nur zwei realisieren zu wollen. Im Haushalt sei ohnehin nur einer enthalten, der Hubäckerring, Ecke Max-Planck-Straße – das klingt in ihren Ohren nicht nach einer Erfolgsgeschichte.

Nottbohm forderte beim Thema Kinderbetreuung einkommensabhängige Gebühren und begrüßte den Bau des Kindergartens Albert-Einstein-Straße, auch wenn dieser nicht alle Probleme löse. Zugleich warnte sie vor den steigenden Betriebskosten, die langfristig die Stadt überfordern.

Auch Nottbohm bedauerte, dass die Sanierung der Realschule hintenan gestellt wurde, doch die Schule am Kraichbach mit ihren gesundheitsgefährdenden Stoffen habe Vorrang. Angesichts der zerfallenden Infrastruktur im Stadtgebiet leuchtete ihr der Sinn der Nachhaltigkeitssatzung nicht ein und Hoffnung setzt sie in das Sanierungsgebiet samt der Herrichtung der Unteren Hauptstraße und den geplanten Neubauten, sie sprach vom Charme eines bäuerlichen Straßendorfs – ein Kindergarten sei dort fehl am Platz.

Grüne: Für ein Mobilitätskonzept

Einbringung und Verabschiedung des Haushalts sind für Adolf Härdle (Grüne) ein Novum, ein spätes dazu, dass die Stadt wohl Geld bei den Ausschreibungen koste. Kritisiert wurde von ihm, dass die sprudelnden Einnahmen für notwendige Investitionen benutzt werden müssen, zum Sparen, das in guten Jahren eigentlich angesagt sei, fehle das Geld.

Für die Zukunft wünscht sich Härdle mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz, eine Stadtentwicklung mit Plan und die Entwicklung eines Mobilitätskonzepts. Chancen sieht Härdle im kommenden, neuen Haushaltsrecht, das dem Rat die Möglichkeit einräume, strategische Ziele zu definieren – „ich hoffe auf fruchtbare Diskussionen“.

Und der von Fuchs geforderten Haushaltsstrukturkommission zeigte er sich nicht abgeneigt. Letztlich, so Härdle, gelte es im Rat weiterhin „Brücken zu bauen“.

FDP: Gegen neue Schulden

Von sprudelnden Einnahmen sprach Frank Köcher-Hohn (FDP), die jedoch angesichts großer Aufgaben auch nötig seien. Er beklagte den Investitionsstau im Schulzentrum und beklagte, dass viele Straßen nicht saniert werden könnten, weil das Geld fehle. Dennoch, neue Schulden werde es mit der FDP nicht geben. Wünschenswert wären mehr Steuereinnahmen und mehr Gewerbe, wobei der Focus nicht nur auf dem Talhaus liegen dürfe.

Die Kindergärten und -krippen blieben eine große Herausforderung und beim angedachten Wohnungsbau auf dem Reiterplatz wollte er die Bürger eingebunden wissen.

