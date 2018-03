Anzeige

Hockenheim.Die Stadt hat bis Ende des Jahres noch 56 Menschen in der Anschlussunterbringung mit Wohnraum zu versorgen. Im Januar wechselten bereits 19 Flüchtlinge in städtische und private Anschlussunterbringungen. 31 Wohnplätze sind derzeit noch frei, so dass noch 25 Plätze benötigt werden. Aktuell sind 121 Menschen in städtischen Räumen untergebracht. Diese Zahlen teilte Gerhard Weber vom Fachbereich Bauen und Wohnen in der Gemeinderatssitzung mit.

95 Obdachlose sind laut Weber derzeit in städtischen Wohnungen untergebracht, 84 Menschen oder Familien suchen preisgünstigen Wohnraum, seit März 2017 habe es 225 Anfragen bei der Stadt gegeben.

Angesichts der Entspannung fordert die CDU, die Verwaltung solle die weiteren Planungen zum sozialen Wohnungsbau auf die Gruppen der Obdachlosen und Menschen, die preisgünstigen Wohnraum suchen, beschränken. Dann sei zu erwarten, dass es auch wesentlich schneller vorangehe. „Wenn die Prognosen so eintreffen, bräuchten wir bis Ende des Jahres eigentlich keinen weiteren Wohnraum für Flüchtlinge“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs. Das sei ein Riesenfortschritt im Vergleich zum Vorjahr.