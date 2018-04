Anzeige

Karten für die Veranstaltung mit Rolf Thum sind ab sofort in der Stadtbibliothek Hockenheim (Telefon 06205/21-665 oder -666, E-Mail: stadtbibliothek@hockenheim.de) und in der Buchhandlung Gansler (Telefon 06205/73 00, E-Mail: buch@buchhandlung-gansler.de) erhältlich.

Dickie Dick und Murmel

Mit der Geschichte „Dickie Dick hat Geburtstag“ von Jet Boeke blickt am Samstag, 14. April, 10.30 Uhr, das „Kamishibai“ (Papiertheater) auf einen Geburtstag aus Sicht einer Katze. Der Eintritt ist frei. Zum Inhalt: Es ist Nacht. Kater Dickie liegt in seinem Körbchen und kann nicht schlafen. Er ist aufgeregt, denn er hat morgen Geburtstag. Aber um die Mittagszeit, als die Gäste kommen, schläft er. Sie wecken ihn auf. Müde packt er die mitgebrachten Geschenke aus, isst den Geburtstagskuchen und geht mit seinen Freunden spielen. Eigentlich will Dickie nur schlafen. Dann aber, nach dem Geburtstagsspiel „Fische schnappen“, ist er hellwach, im Gegensatz zu seinen Gästen, die durch das Spielen und Toben müde wurden.

Den Monat beschließt am Samstag, 28. April, 10.30 Uhr, das „Vorlesen“ mit der Geschichte „Murmel will sich wieder vertragen“ von Astrid Krömer. Der Eintritt ist frei. Sie erzählt von Murmel, der sein Halstuch nicht ausleihen möchte. Nicht einmal seinem Freund Max. Nun ist Max beleidigt und Murmel muss alleine spielen. Wie öde. Doch nach einigen Irrwegen steht einer Versöhnung nichts mehr im Wege. Wie gut, dass beide erkennen, was sie aneinander haben. zg

