Der Geist von New Orleans mit all seiner Lebensfreude

Hockenheim.Die Formation Zydeco Annie & Swamp Cats, Deutschlands Aushängeschild für die Cajun- und Zydecomusic Lousianas, eröffnet am Freitag, 14. September, um 20 Uhr mit ihrem neuen Programm „The Spirit of New Orleans“ die neue Spielzeit in der Stadthalle. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Innenhof statt.

New Orleans, im Süden der USA direkt am Mississippi gelegen, ein wahrhaft einzigartiger Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Kochkünsten und Musikstilen, wird noch immer als die Wiege des Jazz bezeichnet.

Mit Zydeco Annie & Swamp Cats erleben die Zuhörer einen unvergesslichen Abend in dieser Stadt, verspricht die Stadthalle. Die Besucher sollen sich sich anstecken lassen von Begeisterung und Lebensfreude, sich der Hitze und dem Verlangen nach Mehr ergeben. Die Sehnsucht nach Weite und Freiheit wird geweckt und nicht selten können die begeisterten Zuhörer ein Stück vom „Spirit of New Orleans“ mit nach Hause nehmen.

So vielfältig wie in New Orleans die Geschichten, so vielseitig ist die Band Zydeco Annie & Swamp Cats. Sie verstehet es in ihrer Einzigartigkeit, die eigenen Wurzeln mit dem „Big Easy“ zu verknüpfen, die eigene Vergangenheit in der Musik der Kreolen widerspiegeln zu lassen. Die eigenen Songs erzählen von der Traurigkeit des Abschiednehmens, von purer Lebensfreude im Mardi Gras, von den Sehnsüchten in den einsamen Bayous bis hin zum geselligen Beisammensein bei typischer Südstaaten-Musik.

Akkordeon als täglicher Begleiter

Anja Baldauf alias Zydeco Annie stammt aus einer Akkordeonspielerfamilie. Seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Aufgewachsen mit bayerischer Hausmusik, ihre Jugend mit orchestralen Akkordeonklängen verbracht und Klassik studiert, hat sie sich auf einer ihrer Tourneen in die Cajun- und Zydecomusik verliebt. Ihr Spiel ist so facettenreich wie das Leben selbst, sprühende Lebensfreude, unendliche Sehnsucht, die Ernsthaftigkeit des Musizierens und bestimmt - die große Liebe zu ihrem Instrument. lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 08.09.2018