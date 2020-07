Der „große Meister“ der Zauberei wird gesucht

Wichtigstes Thema bei der Mitgliederversammlung von Magic Dreams, dem Verein der Varietékünste, Träume und Illusionen, war die Frage: „Wie geht es weiter?“ Seit März sind 100 Prozent der Einnahmen weggebrochen, die Veranstaltungsbranche liegt am Boden und ein Ende ist nicht absehbar. Doch die Aktiven des Vereins haben diese Zeit intensiv genutzt. So wurde die Homepage komplett überarbeitet, ein Fotoshooting durchgeführt, neue Flyer erstellt, Hygieneartikel beschafft und ein Konzept für Auftritte entwickelt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Gerade in der Zauberei ist es besonders beeindruckend, wenn Unerklärliches in den Händen von Zuschauern stattfindet, so der Vorsitzende Andreas Bierlein. Deshalb ging es darum, ein Programm auf die Bühne zu bringen, das entsprechende Abstandsregeln berücksichtigt und trotzdem nichts an Unterhaltungswert einbüßt. Magic Dreams hat hier den Vorteil, mit mehreren Künstlern gleichzeitig agieren zu können. Wenn sich Zauberkünstler einen Wettstreit liefern, ist ein turbulentes Programm vorprogrammiert. Bei der Ermittlung des „großen Meisters“ gehen natürlich auch Dinge schief, die der andere Zauberer dann besser macht. Auf dieser Idee basieren mehrere Programme für Kinder, Erwachsene oder auch gemischtes Publikum, die Unterhaltung, Comedy, fast schon Schauspiel versprechen.

Personen verschwinden

Da Magic Dreams auch über ein reichhaltiges Repertoire an Großillusionen verfügt, bei denen Personen erscheinen, verschwinden oder sogar zersägt werden können, besteht die Möglichkeit, Effekte nur mit dem Hygieneabstand von zwei Metern bewundern zu können, die sich sonst auf weit entfernten Bühnen großer Spielstätten nur erahnen lassen.

Kurz vor der Corona-Zeit hatte Magic Dreams wegen des Ruhestands eines international bekannten Requisitenbauers zwei besondere Einzelstücke erstehen zu können. „Wenn wir die Probleme der Corona-Zeit vorhergesehen hätten, hätten wir uns die Spiegeldurchdringung wahrscheinlich nicht geleistet“, so Bierlein. Auch zwei hochwertige LED-Stäbe wurden angeschafft, die herumgewirbelt werden, aber schon von sich aus unterschiedliche grafische Bilder abwechseln. Vielen ist wahrscheinlich gar nicht klar, dass schon der Preis von wenigen Eintrittskarten großer Spielstätten ausreicht, um sich so eine Show in die eigenen vier Wände oder den Garten holen zu können. So hofft Magic Dreams nicht nur wieder Einnahmen zu erzielen, sondern auch beim Publikum das Bedürfnis nach Träumen und Illusionen befriedigen zu können, das wegen geschlossener Spielstätten brach liegt. zg

Info: Weitere Infos unter www.magic-dreams-variete.de

