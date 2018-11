Hockenheim.Die Vorlesetante liest am Samstag, 24. November, 10.30 Uhr, in der Stadtbibliothek in der Unteren Mühlstraße 4 für Kinder ab drei Jahren und interessierte Erwachsene die Geschichte „Der kleine Wassermann – Herbst im Mühlenweier“ von Otfried Preußler. Die Geschichten von Otfried Preußler braucht man eigentlich nicht mehr vorzustellen, sie sind landauf, landab bekannt. So auch die Geschichte vom kleinen Wassermann und daraus die als Bilderbuch erschienene Ge-schichte „Herbst im Mühlenweiher“.

Genau wie die Kinder aus dem Dorf möchte auch der kleine Wassermann Herbstferien haben und verreisen. Doch rund um den Mühlenweiher sind alle damit beschäftigt, sich auf den kommenden Winter vorzubereiten. Der Karpfen Cyprinus, der Biber Borkert, nicht einmal die frechen Frösche haben Zeit. Da muss der kleine Wassermann eben allein einen Ausflug auf seinem Floß machen! Ob das gut geht?

Der Einlass ist ab 10.25 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Störungen während der Vorlesung zu vermeiden, bittet die Vorlesetante um pünktliches Erscheinen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 13.11.2018